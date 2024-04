Licencia o permiso de conducir en SLP, ¿cuánto cuesta y cuáles son los requisitos?

Durante los primeros cuatro meses del presente año, la Secretaría de Finanzas ha emitido 45 mil 879 licencias de conducir por primera vez, a ciudadanos potosinos de entre 18 y 74 años de edad.

El trámite para obtener la licencia de conducir -por primera vez- es presencial y sin cita, solo se necesita acudir a cualquiera de las Oficinas Recaudadoras, ubicadas en todo el estado, su obtención es gratuita y permanente.

Para obtenerla debe firmarse una carta compromiso, la cual es otorgada en el momento de su trámite o bien se puede descargar en línea en el link: https://enlacesipel.slpfinanzas.gob.mx/CartaCompromiso.pdf.

Los documentos que deben presentarse, en original y copia, son: identificación oficial vigente del estado de San Luis Potosí (INE o pasaporte); dos comprobantes de domicilio en el estado, uno con antigüedad de 1 año y otro con antigüedad de tres meses, (agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas).

Para la renovación se requiere: original y copia de identificación oficial vigente del estado de San Luis Potosí (INE o pasa), licencia de conducir vencida de San Potosí, original y copia de un comprobante de domicilio en el Estado no mayor a 3 meses, (agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas).

En los casos de no presentar licencia vencida y también para los casos de reposición se deberá presentar comprobante de No Infracción municipal, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, con vigencia no mayor a tres días hábiles.

En los casos de reposición se genera un costo de mil 629 pesos, para el caso de presentar licencia vencida de otro estado, se considera como trámite de primera vez.

Para obtener un permiso de conducir para menor de edad, el trámite por primera vez tiene un costo de ochocientos veinticuatro pesos; se requiere: constancia de manejo expedida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; carta responsiva, CURP impresa, comprobante de domicilio reciente -no mayor a 3 meses- de agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas, todo en original y copia.

Finalmente se informó que la renovación del permiso para menor tiene un costo de ochocientos veinticuatro pesos, se requiere carta responsiva, presentar permiso vencido, CURP impresa, así como comprobante de domicilio reciente -no mayor a 3 meses- de agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas; en original y copia.