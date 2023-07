Leyes limitan uso de energía limpia para las industrias

Menos del 10% de las empresas de la Zona Industrial utilizan paneles solares, pues la producción de energía por este método está limitada y no es suficiente para grandes empresas, indicó Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El líder empresarial manifestó que no se han tenido problemas de suministro de energía eléctrica en la Zona Industrial, "tenemos confianza un 99% en las líneas 115 y 230 que abastecen a la Zona Industrial", ya que el abastecimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido constante.

Sin embargo destacó que México debiera estar al nivel de sus socios comerciales en materia de energía, y la reforma eléctrica del ex presidente Enrique Peña Nieto era una base para mejorar la competitividad.

Destacó que ahora, la producción de energía eléctrica por fuentes alternas, como los paneles solares, está limitada, por lo que no resultan viables para todas las empresas.

Precisó que la generación de energía por paneles solares está limitada a 499 kilovoltamperios (kVA), "no es una gran cantidad, arriba de eso tienes que pedir permiso en Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) y no se están dando (los permisos) o se tardan 2 o 3 años, entonces 400 son suficientes para industria media, pero no para la grande".

En ese sentido, Bocard Meraz indicó que sólo entre 5 y 7% de las empresas utilizan paneles para la generación de energía eléctrica.