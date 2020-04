Lamentan serie de requisitos para apoyos oficiales

Locatarios del mercado "Miguel Hidalgo" están a la espera de los apoyos económicos ofrecidos por el gobierno municipal, aunque varios de ellos temen no tener acceso por la serie de documentos que les están pidiendo, algunos de los cuales no tienen.

El dirigente de los comerciantes, Alberto Franco Ibarra, dijo que es mucha papelería la que está solicitando el Ayuntamiento para que los afectados por la crisis sanitaria derivada del Covid-19 puedan tener los apoyos económicos prometidos.

"A esto hay que darle celeridad, sin tanto papel", consideró, al externar que muchos comerciantes no cuentan con muchos de los documentos que están solicitando, por lo que temen quedarse fuera de los programas.

Pese a ello, se confía que los apoyos se den, tomando en cuenta la relación de locatarios que se proporcionó y se coteje con la que tiene el municipio.

En tanto, locatarios del mercado "República" se revelaron y aseguraron que continuarán abriendo sus establecimientos, ya que es su único modo de subsistencia.

Informaron que inspectores municipales les informaron que a partir de este lunes ya no debían abrir los llamados giros no esenciales; sin embargo, siguen acudiendo debido a que a la fecha no cuentan ni con el respaldo de su supuesto dirigente.

Por lo pronto, en ambos mercados se están tomando las medidas sanitarias necesarias, aunque la mayoría de los locales ya está cerrado.