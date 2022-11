Lamenta Iglesia el asesinato de una familia en avenida Salk

Urgente que se llegue a un diálogo para que no se acabe ni se suprima la democracia del mexicano, la cual le ha costado mucho a nuestro país, afirmó el jerarca católico

“La familia que apareció muerta en Av. Salk “Es una expresión de la violencia que está generalizada en los diversos Estados del País, unos más y otros menos, pero ahí está esa constante intranquilidad. Es lamentable ver tantas personas inocentes muertas por feminicidios y otros delitos en los que la mujer o los niños se ven gravemente afectados por esta terrible violencia y que vemos que no se frenan, eso nos debe doler en gran medida”.

“Duele muchísimo porque muere un niño inocente de ocho años, su Papá y su Mamá, es un ser que no tiene la culpa de nada”.

Así lo señaló en rueda de prensa el Arzobispo de San Luis Potosí, al término de la Misa solemne que presidió en honor a los Fieles Difuntos en la S.I. Catedral metropolitana potosina, quien dijo: “todos estos lamentables hechos, que nos lastiman como sociedad, es porque estamos apartados de Dios, carentes de valores humanos y espirituales, aunando a un creciente egoísmo y afán de poder, en el que prevalece una vida laxa, desapegada de sentido evangélico”.

POSTURA DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO SOBRE LA INICIATIVA DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL

Respecto al tema de la propuesta de Reforma Electoral en la que la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que a través de un comunicado, su postura sobre la parte regresiva que daría el Sistema Electoral Mexicano, si se hace a un lado la lucha democrática por la que se ha trabajado por más de 30 años contándose con la participación de los Partidos Políticos y la sociedad civil; sería urgente que se llegue a un diálogo para que no se acabe ni se suprima la democracia del mexicano, la cual le ha costado mucho a nuestro país”.

“Los Obispos Católicos de México, representados en la CEM expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe / Foto: Cristian Robledo

“Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular"

“Unimos nuestras voces como Pastores de la Iglesia Católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común, que es un derecho propio, y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones, a través de la Reforma de Ley Constitucional. Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México”.

“Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico".

En su mensaje en honor a los Fieles Difuntos que conmemoró la Iglesia Católica indicó:

“Como hombre de fe, no puedo dejar de hablarles sobre la importancia y la gran trascendencia de este día tan especial en la que conmemoramos que Dios nos ha dado la Vida Eterna, si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe, nuestra oración y nuestro testimonio. Si Cristo Resucitó, definitivamente que todos unidos a Él, resucitaremos y tendremos la Vida Eterna”.

“A partir de nuestro Bautismo formamos parte del Cuerpo Místico y glorioso de Cristo, nada ni nadie nos puede quitar la salvación eterna; salvo la libertad de alguien que quiera renunciar a creer en Jesucristo y a aceptar la felicidad de la Vida Eterna y que obre en contra del Plan Salvífico de Dios.

No perdamos el sentido de la vida, a pesar de tantas situaciones adversas y dolorosas, de ahí que debemos estar apegados a Cristo siguiendo su Evangelio de vida, de paz, de amor, de caridad, de felicidad plena. Es doloroso que alguien haya sufrido un accidente, o haya perdido la vida por una grave enfermedad o por una forma violenta de morir. Nos fortalece, nos alegra y nos da certeza la Resurrección de Cristo.

LA IGLESIA NO VENERA A LA MAL LLAMADA “SANTA MUERTE”

“Como ya lo he dicho, la muerte entró por el pecado, y no es una persona, es un momento, un trance, por eso la Iglesia Católica, no la venera, porque es una transición. Respeto las creencias de otras personas, pero la Iglesia no la ha venerado nunca y no lo hará, porque cree en la Resurrección triunfante de Cristo no en la Muerte. Nuestra certeza más grande es que resucitaremos, por lo que nos gloriamos en Cristo resucitado”.

