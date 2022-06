La mujer también es buena negociadora

“Ser mujer en México es muy complicado, y ser mujer en San Luis Potosí es realmente difícil. Me gustaría que hubiera más espacios para las mujeres, que la perspectiva de género verdaderamente se notara, que la sociedad no fuera tan dura al juzgarnos, que realmente hubiera una apertura para las mujeres que nos preparamos y trabajamos. Queremos impulsar a más talentos y mujeres, para llegar a nuevos espacios de toma de decisiones, pues creo que todavía hay rezagos en esto”.

Manifestó lo anterior Mónica Cabrero Escareño, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de San Luis Potosí (CCME), quien en entrevista para El Sol de San Luis, externó que hoy más que nunca es necesario dignificar el rol de la mujer en la sociedad, tanto en el sector público como en el privado, pues, actualmente la mayoría de los liderazgos en la entidad potosina, principalmente en la Capital, todavía recaen en los hombres, y es importante que también haya más participación de la mujer en roles representativos.

Ante ello, destacó que el Consejo que ella encabeza abre sus puertas a todas aquellas mujeres que son emprendedoras, que buscan potencializar sus talentos y sus negocios, y las invita a involucrarse y participar en los distintos ámbitos de nuestra sociedad.

TRABAJO EN EQUIPO ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Mónica Cabrero destacó que, para que San Luis Potosí pueda seguir creciendo, es necesario que tanto mujeres como hombres entiendan que se puede trabajar en equipo, que ambas partes pueden crear una sinergia basada en la negociación, el respeto, la integridad, la aportación, la suma de las capacidades y el intelecto de todas y todos.

“Esto para San Luis Potosí sería muy valioso, pues somos uno de los estados del centro del país más importantes económicamente, y creo que este avance intelectual sería fundamental en el sector empresarial”.

No obstante, consideró que para lograr ese trabajo en equipo es importante que las mujeres decidan involucrarse más, que verdaderamente se crean valiosas y que pueden aportar algo benéfico para la sociedad. Por otro lado, dijo, a los hombres también les hace falta entender que las mujeres son buenas negociadoras y que merecen ser respetadas, de la misma forma que ellos.

“En el Consejo hay mujeres expertas en diversos temas, algunos muy complicados, y nosotros buscamos darles empoderamiento para que puedan conducirse y llegar a todos los lugares, pero, sobre todo, para que no se sientan solas. Necesitamos mujeres que sigan jalando a más mujeres, eso es importante, hay que entender que cada quien tenemos talentos diferentes y hay que potencializarlos”.

EL CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS

Hoy la mujer está teniendo una presencia e integridad muy fuerte y sólida en el sector empresarial, prueba de ello es que, ya son más de 80 empresarias las que forman parte del CCME de San Luis Potosí, el cual, tiene casi 8 meses de estar operando formalmente en la entidad y ha logrado importantes convenios, alianzas, programas y proyectos, y, sobre todo, consolidar la perspectiva de género en todo el organismo empresarial.

La mesa directiva del CCME está conformada cien por ciento por mujeres empresarias, y cada una lidera rubros específicos como sostenibilidad, responsabilidad social, mujeres ejecutivas, etc.; pero, también se cuenta con Consejo Consultivo que está conformado por 18 personas, entre mujeres y hombres, varios de ellos son presidentes de otras cámaras empresariales y líderes importantes de la iniciativa privada, quienes le dan un empuje y desarrollo al Consejo.

“Estamos apoyadas por hombres que vienen pensando en la mamá, la esposa y las hijas, y saben que hay que abrir estos espacios a las mujeres; algunos de nuestros Consejeros Consultivos hombres son presidentes de la Canacintra, la UUZI, la Asociación de Hoteles y Moteles, del Clúster de Turismo Médico, del Clúster Automotriz, del Parque Logistik, etc., y son personas que saben negociar y escuchar, que están listos para aportar”.

MUJERES EMPRENDEDORAS Y LA INFORMALIDAD

Mónica Cabrero señaló que, si bien, hay gran interés de las mujeres emprendedoras de formar parte del CCME, pero desafortunadamente la mayoría se encuentra en la informalidad, y no pueden adherirse porque necesitan estar completamente constituidas en la formalidad.

Se tiene detectado que en San Luis Potosí existen más de 5 mil mujeres que son emprendedoras pero que se encuentran operando desde la informalidad; muchas de ellas iniciaron sus emprendimientos a raíz de la pandemia de Covid-19, pero no han buscado constituirse formalmente porque ven como algo “delicado” el tener que hacer sus pagos en Hacienda.

“No hay una educación financiera, ni de cómo realmente emprender, que se crean que de verdad son empresarias, pero yo pienso que éste es el momento justo para formalizarse, antes de que la pandemia termine, para que ellas se den cuenta de que pasamos una situación crítica. Como mujeres debemos aportar y ser autosustentables, y, esto nos lleva a seguirnos preparando, para dejarles un mejor futuro a nuestros hijos”.

En ese sentido, explicó que en el CCME cuentan con un programa denominado “Fortaleza”, el cual están trabajando junto con la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), el cual busca impulsar de manera formal los emprendimientos de las mujeres.

Pero también, trabajarán de la mano con el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, pues se busca lograr un convenio con el SAT, para que las mujeres emprendedoras puedan lograr constituirse formalmente, y así obtengan los beneficios de ser verdaderas empresarias, como capacitación financiera, desarrollo humano e impulso a sus negocios.

LA REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Por otro lado, una iniciativa que está apoyando el CCME, es la de reactivar la mano de obra de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila; proyecto es que impulsado principalmente por la directora general del Servicio Nacional del Empleo.

Comentó que, ya han tenido un primer acercamiento con las internas, y han observado la gran necesidad que ellas tienen de tener una fuente de empleo, al momento de que puedan reincorporarse a la sociedad, y, para ello, requieren de capacitaciones en distintos temas que les permitan desarrollar habilidades y talentos, y “esto es un asunto que le compete a la iniciativa privada, porque al salir ellas reinciden”.

“Más que como una labor social nosotros lo vemos como una activación de la mano de obra, que es muy justa y me parece dignificante; activar la mano de obra de ellas me parece muy importante, pero no es cualquier cosa, porque no es un programa en el que las empresas puedan entrar y salir fácilmente, se tiene protocolos establecidos y nosotros nos estaremos apegando a ellos”.

EL CCME NO SE DETENDRÁ, SEGUIREMOS TRABAJANDO

Finalmente, Mónica Cabrero subrayó que una de las cosas que espera de San Luis Potosí, es que realmente haya apertura a una paridad de género en la sociedad, que mujeres y hombres se acompañen mutuamente, y, sobre todo que se tenga sororidad con quienes sufren de violencia y discriminación.

“En el Consejo estamos listos para seguir trabajando, no nos vamos a detener, vamos bien y tenemos un compromiso que estamos logrando. Aunque tenemos poco tiempo como Consejo seguiremos por más; invitamos a participar a todas las mujeres que quieran sumarse y que estén buscando dónde hacer equipo para enaltecer su talento, sus productos, su vocación y su situación económica”.