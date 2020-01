Junta de Conciliación y Arbitraje, no desaparece aún

En los últimos meses de este año comenzará la transición de la Junta de Conciliación y Arbitraje hacia los tribunales laborales en San Luis Potosí, y en estos se le dará seguimiento a las nuevas demandas que vayan surgiendo en materia laboral.

Así lo señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien indicó que la entidad potosina será pionera en la implementación de la Reforma Laboral, y empezarán a funcionar los primeros Juzgados Laborales y Centros de Conciliación; no obstante la Junta de Conciliación Arbitraje no desaparecerá de manera inmediata, sino que aún le quedan entre cuatro y cinco años más de operación, pues todavía tiene que desahogar los asuntos laborales pendientes.

Aarón Cadena | El Sol de San Luis

“Hasta finales de este año van a empezar a funcionar los Juzgados Laborales y los Centros de Conciliación en los diez primeros estados que serán pioneros en esta Reforma, entre ellos está San Luis Potosí; hasta el mes de octubre de este año estamos considerando que entre en funcionamiento el primer Juzgado Laboral y el Centro de Conciliación”, comentó.

Señaló que dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje se tiene rezago de un año en asuntos laborales por resolver, pues aún quedan alrededor de cuatro mil casos pendientes, donde en la mayoría de estos depende de los mismos litigantes que se le pueda dar agilidad a sus propios trámites.

En ese sentido explicó que por ello la Junta y los Juzgados Laborales estarán funcionando paralelamente; los asuntos nuevos casos que entren serán dirigidos a los juzgados, mientras que la Junta de Conciliación dará seguimiento a los que ya iniciaron su trámite.

“Las Juntas en realidad no desparecen de la noche a la mañana, sino que van a desaparecer en la medida en que ya no haya asuntos que tengan que tramitar, de los ya iniciados bajo la legislación anterior. Los Juzgados Laborales empiezan a funcionar a más tardar en el mes de mayo de 2021; no puede haber una estrategia para que terminen las Juntas, en la medida en que se vayan concluyendo los asuntos pues irán finalizando la carga de trabajo, hasta que se desahogue el último pues hasta entonces desaparece”, añadió.