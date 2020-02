Juicio político contra Nava es un golpeteo político: IP

El juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios no debe ser aprovechado para hacer golpeteos políticos entre partidos; así lo manifestaron líderes de organismos empresariales, quienes externaron que es incoherente que se hagan señalamientos en contra del presidente municipal, pero no se actúe cuando aún quedan casos de corrupción pendientes de administraciones y legislaciones pasadas.

El presidente de la Cmic, Manuel Antonio Castanedo de Alba, consideró que “sí hay un poco de maña”, pues es evidente que el caso “está dirigido a golpetear, mientras que lo correcto debe ser impartir y legislar en forma transparente”. En ese sentido cuestionó el por qué no se ha hecho nada con el caso de la ecuación corrupta, que se suscitó en la pasada Legislatura, por lo que hizo un llamado al Congreso del Estado a que “se conduzca como debe de ser”.

Local Alcaldes siguen sin cumplir en transparencia, denuncia diputada

Por su parte el presidente de Ipac, Max Alejandro Ramos Regil, aclaró que el desplegado que publicaron como organismos empresariales no fue para ir en contra del juicio político, “pues no se puede ir en contra de un procedimiento legal”; pero lo que sí buscan es “que esto no se tome esto como una vendetta personal, ni como un golpeteo político”, por lo que también hizo un llamado a los diputados a hacer su trabajo como se debe.

“Uno como empresario y como ciudadano tiene un trabajo que se debe hacer, si yo quiero escalar en un puesto y ser director de una empresa lo puedo hacer, pero hay que trabajar y profesionalizarse para hacerlo; entonces ellos como legisladores y servidores públicos tienen que hacer lo mismo, si ellos desean tener otro puesto en la vida pública están en todo su derecho de buscarlo, pero tiene que haber maneras de hacerlo”, expresó.

Finalmente, el presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, dijo que esto no es más que un “revanchismo político” en el que lamentablemente los únicos afectados siempre son los ciudadanos, porque sólo se da prioridad a los intereses políticos o económicos de los diferentes partidos.

“Hago un llamado a la ciudadanía a que verdaderamente nos sumemos, participemos y no permitamos que San Luis Potosí sea nuevamente un rehén y un motín político de grupos que ya han demostrado que el único interés que tienen es su interés económico y de grupo”, añadió.