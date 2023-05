Juan Pablo Valladares desmiente atentado en su contra

Juan Pablo Valladares, empresario potosino, desmintió en sus redes sociales que haya sido víctima de un atentado en Veracruz y aseguró que goza de buena salud y que no ha tenido presencia en esa entidad.

Esto, luego de que un medio local en San Luis Potosí, afirmara que el empresario sufrió un accidente en tierras jarochas, en el que incluso dijo, sus escoltas resultaron heridos por arma de fuego, dejando como resultado fatal a uno de sus trabajadores fallecido.

“Gracias a todos por su preocupación. No he ido a Veracruz, no he recibido ningún atentado. El único atentado que se ha sufrido hoy es nuevamente a la verdad de parte de quienes no son más que simples y vulgares mentirosas.” escribió en Twitter el empresario.

Tras informarse que sufrió un atentado en Veracruz, el empresario potosino dio a conocer que está bien / Foto tomada de Twitter