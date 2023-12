Investigadores de la UASLP pronostican múltiples crisis para el mundo en los próximos 50 años

Si la actividad humana continua como hasta ahora, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, pronostican escenarios de crisis para el mundo entero, sin agua, sin biodiversidad, mal clima, entre otros.

"El escenario actual muestra que las estrategias políticas deben apuntarse no solo a la mitigación, sino incluso a considerar adaptación y resiliencia, ante cambios que han llegado a un punto de no retorno. Los puntos de inflexión climática apuntan que pueden ocurrir a niveles de calentamiento menores que el umbral previamente considerado. Esto tiene una inplicación de políticas de corto plazo, tienes que lograr hacer emisiones no solo es una consideración de fechas", expresó María Isabel Lázaro Báez, titular de la Agenda Ambiental UASLP.

La funcionaria Universitaria dijo que en México en los últimos 50 años las temperaturas promedio han aumentado aproximadamente 0.85 grados centígrados por arriba de la normal climatológica, lo que corresponde a un incremento global reportado, "se espera que al 2039 el promedio de la temperatura anual en nuestro país, haya aumentado entre 1.5 y 2 grados centígrados en el norte del territorio, lo que podría reducir el crecimiento percapita del Producto Interno Bruto, PIB, entre 0.77 1.76 por ciento".

Acompañada de Rosalba Medina, titular del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), Ismael Francisco Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina, Emilio Galván, director de la Facultad de Ingeniería, Alma Gabriela Palestino, directora de la Facultad de Ciencias Químicas y de Isaac Compeán, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, comunidad científica y estudiantes universitarios, insistieron en que las adversidades de la naturaleza van a afectar básicamente a ciudadanos que viven en extrema pobreza.

"Ejemplo de esto es la actual crisis hídrica que vive en nuestro país y que en el caso particular de nuestra ciudad han hecho patente en los últimos meses y que requiere una mayor resiliencia para las comunidades con mayor vulnerabilidad económica".

Se hizo un llamado a las autoridades federales, estatales, municipales, iniciativa privada y sociedad en general, a que se sumen a la Propuesta Ambiental San Luis (PAS), misma que fue presentada en el Patio del Edificio Central universitario y que contó con la presencia de expertas y expertos universitarios, así como directivos de entidades académicas.

Esta propuesta de la UASLP, a través del Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencia Ambientales (PMPCA) de la Agenda Ambiental, propone CODICES (Colaboratorios para el diseño de Intervenciones ante las Crisis Emergentes) que se integran en cuatro grupos: Clima, Agua, Biodiversidad y Contaminación.

Fernando Díaz-Barriga, solicitó a todos los actores sociales y políticos para que se sumen a esta Propuesta Ambiental San Luis, “que surge desde un posgrado y una Agenda de la Universidad pero busca enriquecerse con pensamientos varios”.

“CODICES, no solamente contarán con miembros de la Universidad; esperamos la cooperación de autoridades municipales, estatales, iniciativa privada, organizaciones civiles y por supuesto, representantes comunitarios y amigos académicos de la UASLP y de otras instituciones hermanas”.

Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la institución, detalló que PAS es una propuesta que hace un llamado a todas las autoridades en los diferentes órdenes, tanto federales, estatales y municipales, para que sumen y se trate de revertir todo el daño causado a la ecología.

“Estamos buscando que todas las autoridades, empecemos a realizar acciones encaminadas a revertir estos cambios que tanto daño nos han hecho. Es nuestra obligación dejar un mejor país y un mejor mundo a las nuevas generaciones. Este no solamente es un programa de la UASLP, es un programa de las y los científicos; en esta Universidad estamos dispuestos a trabajar como siempre lo hemos hecho, de la mano de todos los científicos para encontrar soluciones en bien de la sociedad”.