Intentaron secuestrar a estudiante de la UASLP; comunidad exige más seguridad

“Como a las 12 del día, caminaba por la cera y me salieron dos tipos, trate de darles la vuelta, me cruce del otro lado, pero me seguían de un lado a otro, se meten la mano a la bolsa del pantalón, saca como un trapo un pañuelo y me dijeron ya valiste p...., di un paso hacia atrás y me di cuenta que había otro tipo atrás de mí, yo no sé cómo alcance a correr, y meterme al Dui, no sé cómo le hice, lo único que pasaba en mi cabeza era mi hijo y mi mamá. Todavía voltee y alcance a ver a un sujeto de rojo y el que estaba adelante era un tipo pelón, fornido, moreno, salieron a auxiliarme pero ya no estaban”, esta es la cruel realidad que desató el enojo de universitarios que salieron hoy a protestar por las calles.

Un grupo de cien estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, desfilaron por varias partes de la ciudad para exigir seguridad a las autoridades de su alma mater, de la Secretaria de Seguridad, al gobierno Municipal y a la Fiscalía General del Estado, FGE, sus quejas se desataron debido a que una estudiante la quisieron secuestrar recientemente y a plena luz del día.

Desde la Avenida Cuauhtémoc de esta capital se juntaron para marchar, mientras gritaban, “Queremos seguridad”, “Justicia”, “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”. Iban acompañados de padres y madres de familia preocupados por la presenta ola de inseguridad que se vive en el Estado.

El viernes pasado una universitaria acudió al Departamento Universitario de Inglés zona centro, ubicado en la calle de Melchor Ocampo, y dos sujetos intentaron privarla de su libertad, al parecer hay también camionetas sospechosas circulando por la Facultad de Derecho, Administración y Contabilidad. Al igual se han distinguido sujetos que con celulares en mano, se la pasan tomando fotografías a las estudiantes, por razones desconocidas.

De esa vialidad se dirigieron al Edificio Central de la máxima casa de estudios, exigiendo más garantías a su integridad física y patrimonial. Ahí buscaron atención de las autoridades universitarias pero no fueron correspondidos. “Nadie estuvo aquí para recibirnos, esto es algo indignante para los universitarios que queremos manifestarnos con esta marcha pacífica sin embargo nos dimos cuenta de la importancia que nos da la Autónoma, es lamentable que nuestras autoridades nos den la cara. Menos inseguridad, más seguridad”.

En su institución educativa, entregaron un pliego petitorio donde pedían Ejecutar un sistema de patrullaje permanente por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Implementar un programa de instalación de Botones de Pánico con enlace a las instituciones de seguridad púbica pertinentes, Enlazar los controles del sistema de Cámaras de Videovigilancia C4 y C5, así como Crear una mesa de seguridad entre las autoridades en seguridad pública y representantes de la comunidad estudiantil.

De ahí, organizados se dirigieron a Palacio Municipal, donde se llevaron tremenda sorpresa porque los policías municipales les aventaron la puerta en la cara y padres, madres y estudiantes comenzaron a apresurar el paso para ingresar a esta entidad pública. Los elementos alcanzaron a manotear y maltratar a los que buscaban ser escuchados.

Los funcionarios del ayuntamiento los recibieron con una actitud intransigente, lejos de escucharlos y ofrecer respuesta a sus peticiones les rompieron sus pancartas y los empujaron, aún y cuando había personas en sillas de ruedas y bebés en esta movilización. Gritaban “Somos estudiantes no delincuentes”, ante el maltrato y malos modos de los de seguridad que les decían que ahí no era Palacio de Gobierno sino las oficinas de Turismo y Cultura “Estoy aquí para resguardar el orden y la seguridad –dijo el elemento de seguridad-, entonces por qué nos empujas –contestaron las universitarias-“.

El que frenó la situación fue el jefe de prensa de la dirección de Cultura, Ulises Tello, que les dijo a los agentes que se calmaran y los dejaran protestar en paz, le entregaron un pliego petitorio y se fueron.

Continuaron su trajinar en la Fiscalía General del Estado, FGE, donde aclamaron más atención a los casos de inseguridad vividos, inclusive hicieron mención que apenas el 15 de marzo pasado, sujetos armados privaron de la libertad a un alumno de la UASLP que caminaba en calles del fraccionamiento La Loma. La familia del estudiante debió pagar un rescate y el joven fue dejado en libertad veinticuatro horas después. Los secuestradores aún siguen libres en las calles.

Hoy estos jóvenes de educación superior y sus padres, se sienten vulnerables debido a que en fechas recientes se ha incrementado el número de asaltos y robos cercanos a las zonas universitarias, pero además, cerca de los planteles las alumnas están siendo acechadas por sujetos desconocidos que circulan a bordo de vehículos sin placas y con los vidrios polarizados.

Pide FUP fortalecer la seguridad en los espacios universitarios

El presidente de la Federación Universitaria Potosina, FUP, Hermes Barragán Hernández, pidió fortalecer la seguridad en los espacios universitarios para que se puedan evitar todos estos problemas de inseguridad. “Esta manifestación es por el intento de secuestró a una joven universitaria, el viernes afuera del departamento de Inglés de la UASLP, por parte de unos individuos que iban en una ban, afortunadamente no paso a mayores pero ya es un tema de consideración, estamos en una zozobra”.

El líder estudiantil no acompañó a los que protestaban pero sí citó a rueda de prensa dejando en claro que la inseguridad es un tema de preocupación. Recordó que hace algunas semanas, también un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, fue golpeado de forma brutal, por lo que con estos dos eventos fuertes de inseguridad decidieron volver a manifestarse.

Están solicitando mayor seguridad, ya que el evento del viernes pasado, desencadenó que muchos compañeros se acercaran a la Federación para decir o proponer estrategias en cuestión de seguridad. “Los compañeros están alertando de cualquier comportamiento vía whatsapp, se ponen de acuerdo para viajar en grupo, advirtiendo de cualquier sospecha”.

