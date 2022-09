Inspectores de CEPC con mala actitud no realizan su trabajo como corresponde: Canirac

Restaurantes han enfrentado problemas con inspectores de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes además de llegar con órdenes de inspección mal hechas, aplican clausuras infundadas y piden a los empresarios acudir con determinadas empresas para subsanar las supuestas deficiencias que detectan, denunció Eduardo Kasis Chevaile, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Este miércoles, integrantes de la Canirac se reunieron con el director municipal de Protección Civil, Oscar Mendoza; al respecto, el presidente del organismo empresarial, manifestó que la intención fue conocer el ámbito de competencia de la instancia municipal, y de su par estatal, ya que anteriormente existía una coordinación entre ambas dependencias y tenían homologadas las inspecciones, sin embargo a últimas fechas los restaurantes han recibido inspecciones de Protección Civil estatal amparadas en la Ley de Alcoholes.

El empresario denunció que “hay inspectores que llegan con actas de inspección mal elaboradas, mal hechas, no se apegan a lo que la normatividad pide”, y además llegan con mala actitud a los establecimientos, “con amenazas de clausura” a pesar de que esa medida debe ser la última opción, y sólo debiera aplicarse después de agotar un procedimiento administrativo.

Señaló que ya hay más de 12 restaurantes que han sido clausurados por inspectores de Protección Civil estatal, “se piden dictámenes que no están fundados ni motivados, las sanciones también deben estar fundadas y motivadas y tampoco es el caso”; como ejemplo mencionó que ha habido empresarios a los que les piden una opinión técnica que emite la misma dependencia, pero no cuentan con ella porque Protección Civil no se les ha entregado pese a que ya hicieron la solicitud, “entonces no contestan (la solicitud de trámite), pero sí sancionan”.

Además, los inspectores se niegan a que un representante legal o un tercero, acuda a la dependencia para solventar las supuestas deficiencias, y les piden dirigirse a empresas específicas para que les ayuden a subsanar los problemas que detectaron, lo que se percibe como intento de corrupción.

Manifestó que debido a estas situaciones, ha tenido que gestionar como Canirac, la liberación de los restaurantes clausurados para que les retiren los sellos de clausura, además, ya solicitaron una reunión con el director estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, “necesitamos que nos lleven de la mano para cumplir plenamente”.

En su caso, el director municipal de Protección Civil señaló que a esta dependencia corresponde verificar el cumplimiento de la Norma 001 y 002 y la Ley General de Protección Civil para que los establecimientos cuenten con instalaciones de gas y de energía eléctrica seguras, señalética, buen manejo en cocinas, brigadas internas, áreas de emergencia, extintores, puntos de reunión, y revisar las condiciones estructurales de los negocios.