Inicia CPC campaña de difusión para prevenir y combatir la corrupción

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí inició con una campaña de difusión para prevenir y combatir la corrupción, enfocada en hacer conciencia entre la población para que realicen prácticas positivas, “desafortunadamente vivimos en una sociedad donde los antivalores van ganando terreno, y donde se está normalizando la deshonestidad y donde se nos invita a no ser personas íntegras”.

Así lo comentó Laura Moreno Martínez, presidenta del CPC, quien dijo que al analizar esa situación, se decidió que a través del Comité impulsar con una campaña que tiene como mensaje principal prevenir y combatir la corrupción y la mejor manera de hacerlo es generando conciencia en la población.

“Desafortunadamente las personas íntegras no son las que más abundan, pues ser íntegro no es el camino más fácil. No todas las personas están dispuestas a pagar el precio de la integridad”.

Explicó que el primer tema que se aborda en esta campaña tiene que ver con la integridad de las personas, desde el ciudadano común hasta el servidor público, y que la practiquen en su vida personal y laboral.

“Para ser integro o intentar serlo, tendrás que armarte de una gran valentía, pues es un valor que implica veracidad, honestidad, honradez, lealtad, respeto por los demás y por sí mismo, además de la confiabilidad”, acepto que no es tarea fácil pero tampoco imposible de conseguir y poner en práctica.

La presidenta del CPC dijo que esta campaña estará realizándose a través de redes sociales y de los medios de comunicación, para llegar al mayor número de persona y tratar de que hagan conciencia de que la integridad en las personas es fundamental para erradicar la corrupción que existe en el país.

