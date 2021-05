INE podría quitar candidatura a Mónica Rangel

La Unidad de Fiscalización del INE propondrá al Consejo General en la sesión de este jueves, la cancelación del registro de la candidata al gobierno del estado de San Luis Potosí Mónica Liliana Rangel Martínez por no entregar informes de sus gastos de pre campaña.

“Se sanciona a la ciudadana Mónica Liliana Rangel Martínez, con la cancelación del registro como candidata al cargo de Gubernatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos", indica el resolutivo.

Se trata de una conclusión de una orden emitida en febrero pasado por la Comisión de fiscalización del INE, que determina que Rangel Martínez y las otras participantes en el proceso de selección de candidata de Morena, Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía y Luz María Lastras Martínez estaban obligadas a presentar un reporte al aceptar participar en el proceso.

El dirigente nacional de MORENA Mario Delgado escribió en Twitter que “mañana el INE podría dar otro golpe a nuestro movimiento quitando la candidatura a Monica Rangel”.

“Hacemos un llamado a la imparcialidad. Es increíble que a dos meses del inicio de campaña y a cuatro semanas de la elección pretendan retirar candidaturas. #DefendamoslaEsperanza.

La candidata de MORENA al gobierno de San Luis Potosí Mónica Liliana Rangel Martínez calificó de “filtración” la posibilidad de que el INE le retire la candidatura este jueves y dijo que “esta firme”.

En sus redes sociales escribió “Respecto a la información no oficial “filtrada” esta noche, reitero que mi candidatura está firme porque está sustentada en acciones legales que en todo momento estuvieron apegadas a la normatividad electoral. No he incumplido con la ley. Así está demostrado y quedará claro”.

“Me separé del cargo como Secretaria de Salud de San Luis Potosí en fecha muy posterior al periodo de la precampaña; todos mis actos están apegados a derecho y conforme a la ley”.

“Reitero mi compromiso con el respeto irrestricto a la ley, del mismo modo en que me he conducido a lo largo de toda mi vida. No le voy a fallar a la gente que ha expresado su respaldo al proyecto del Presidente Andres Manuel López y al proyecto de Mónica Rangel y el Partido MORENA”

