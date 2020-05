Industria acerera sólo opera al 50% de su capacidad: Héctor D’Argence

La industria acerera también se ha visto fuertemente afectada por la contracción del mercado en los diferentes sectores productivos, y pese a que los grupos acereros siguen laborando tan sólo lo están haciendo al 50 por ciento de su capacidad; no obstante esto no sólo ha sido a causa del Covid-19, sino que previamente ya se venía reflejando una caída porque no ha habido inversión en infraestructura y obra pública.

Así lo señaló Héctor D’Argence Villegas, empresario y presidente del Parque Industrial Fundidores, quien comentó que ahora que las empresas de giros no esenciales tuvieron que parar sus operaciones, como las de la industria automotriz, la fundición se vio frenada prácticamente, ya que las partes con las que se ensambla un auto son de metal, acero fundido, hierro, lámina y otros materiales similares.

En ese sentido, lamentó que desafortunadamente sí se registraron algunos despidos principalmente de obreros dentro de este sector, y que los trabajadores que sí lograron conservar su empleo se vieron afectados por la reducción su salario hasta en un 50 por ciento.

“Es muy difícil la situación en el sector de la fundición y de los grupos acereros, quisiéramos que esto ya pasara y que fuera lo menos doloroso posible, para ver hacia adelante y ver cómo vamos a reactivar la economía, porque cuando se levante la emergencia sanitaria vamos a salir pero no sabremos a dónde ir porque no vamos a tener trabajo, va a ser difícil para todas las personas que se quedaron sin empleo, porque va a ser un proceso lento el volver a retomar el ritmo y el crecimiento”, expresó.

Finalmente opinó que la reactivación de la economía será muy complicada, porque el país viene arrastrando desde 2018 una crisis económica fuerte, pues en ese año el crecimiento fue muy bajo, en 2019 con las condiciones a nivel mundial y con el cambio de Gobierno Federal y las nuevas políticas públicas el crecimiento fue prácticamente nulo, y ahora en este 2020 la pandemia del Covid-19 vino a complicar aún más las cosas.