Indignante falta de respeto poner una "influencer" en el cartel de la Procesión del Silencio

La Iglesia Católica Potosina está realmente indignada por el portal que publicó un cartel con la imagen de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Soledad, donde ponen como estrella estelar a una modelo porno, lo cual considera una grave falta de respeto a lo sagrado, a la fe de millones de católicos en el mundo, y en el que por ende, se vulnera el respeto de los más de dos mil participantes de las 32 Cofradías que con mucha fe, amor a Dios y devoción viven el Viacrucis de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, el cual viven y meditan para ser mejores Cristianos.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Los participantes y todos los que somos creyentes merecemos todo el respeto a nuestra fe, porque los Cofrades que participan en la Procesión del Silencio, no lo hacen por juego, ni broma ni vacile, lo hacen por verdadera convicción de su fe, con evidente respeto a la Pasión Dolorosa de Nuestro Señor Jesucristo, tampoco lo hacen por obligación, sino por amor a Jesucristo, dado que con este acto se preparan para vivir el Triduo Pascual del Señor.

Ellos son voluntarios, no cobran ni un centavo por participar y van por voluntad propia y mucho contento de tener un encuentro con Cristo a través de esta devoción, y formar parte de la Procesión del Silencio, por lo que las faltas al respeto y al orden no deben tener cabida en este solemne acto y manifestación de fe inquebrantable.

Incluso hay indignación por parte de la sociedad en general, pues aparte de ser un evento de fe, es una manifestación de arte y cultura y de historia, por lo que las autoridades culturales de San Luis Potosí, también manifestaron su descontento e indignación por esa grave falta de respeto. Se espera no vuelva a ocurrir porque atenta contra la libertad de culto y de fe, quien no sea creyente, pues que no lo sea, pero que respete, porque todos merecemos respeto, y quien esté en contra de alguna institución gubernamental de cualquier nivel, o de alguna asociación civil o de determinado funcionario o funcionaria, pues que haga llegar su postura, pero con sumo respeto, no vulnerando a los creyentes católicos que están indignados y muy molestos y la verdad, no está para menos.

Y no sólo la Iglesia Católica Potosina está indignada y se siente agredida por el portal que maneja esa foto irrespetuosa, sino incluso también los mismos cofrades que de verdad quieren vivir profundamente su fe y hacen penitencia y oración ofreciendo su participación en la Procesión del Silencio a Jesucristo Nuestro Señor, pues muchos van descalzos, con cadenas en los tobillos, y no lo hacen por protagonizar, por eso, con más razón merecen respeto. Muchos incluso ayunan, hacen sacrificios, se preparan desde antes de la Cuaresma y con sus propios recursos ellos pagan su propio vestuario y lo que se requiere para participar, sin apoyo de ningún tipo.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien agregó que la Procesión del Silencio es una manifestación de fe convicta, que independientemente de fomentar el turismo, pues vienen hermanos nacionales y extranjeros a presenciarla, muchos hombres y mujeres de fe arraigada la admiran y la viven con mucha devoción y meditan cada uno de los 5 Misterios Dolorosos del Santo Rosario y las 14 Estaciones del Viacrucis (“Camino de Cruz”) que padeció Dios nuestro Señor, a quien se le dedica la Procesión, no a una modelo porno ni a ninguna otra persona.

El jerarca católico dijo que es muy bueno que este año se unan esfuerzos y sea la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado junto con los representantes de las 32 Cofradías y todos los involucrados en la organización de este magno evento religioso y cultural, trabajen unidos y en concordia para que sea todo un éxito y se realice con orden y sumo respeto.

Si genera turismo qué bueno, pero lo más relevante aquí es que se viva la fe a la que nos invita la Procesión del Silencio, que de verdad guardemos silencio para que tengamos una transformación auténtica y nos lleve a acompañar a Jesús en su Pasión Dolorosa, dijo el jerarca católico.

Al ver el Santuario de San José y del Señor de los Trabajos grafiteado sin piedad, Monseñor Cavazos Arizpe, también se mostró en demasía molesto e indignado y exige respeto a los Templos que son Patrimonio de la Humanidad, pues el atentar contra ellos también es un delito que debe castigarse por las autoridades pertinentes a quien exhorta a proceder legalmente si identifica a los maleantes, sino seguirán grafiteando, pues “ya les gustó” pintar los templos de los potosinos por doquier, que son de todos, --aunque estén bajo resguardo de la Iglesia--; deben cuidarse y protegerse ante cualquier delincuente que quiera atentar contra el patrimonio cultural, religioso, artístico y bien material de la población.