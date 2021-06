Indigna indiferencia oficial ante crimen de policías: diputado

El asesinato de dos elementos de la Policía Estatal es una afrenta al Estado mexicano, un reto al gobierno del estado y un mensaje a los ciudadanos de que la autoridad es indiferente ante hechos tan graves, dijo el diputado Edgardo Hernández Contreras.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social aseguró que si estos ataques contra los policías se hubieran registrado en Estados Unidos o cualquier país de Europa, habría una indignación nacional y un combate frontal contra los responsables, “pero aquí no pasa nada”.

“Aquí lo que encontramos es indiferencia, indolencia oficial, eso es reprobable, no tienen ni tantita dignidad, ni respeto para los familiares y para todos los uniformados, es para que ahorita estuvieran volcados persiguiendo a los responsables, coordinando esfuerzos, cumpliendo su responsabilidad”, dijo.

El legislador Hernández Contreras apuntó que “desde que iniciamos esta Legislatura dijimos que las autoridades no iban a dar resultados y así ocurrió, los mandos de las policías de los tres órdenes de gobierno iban a las mesas de seguridad a tomar café y comer galletitas, mientras la delincuencia se burla”.

Añadió que el reto del próximo gobernador del estado es poner atención a los temas de seguridad pública y procuración de justicia, “se ha perdido mucho tiempo con jefes policiacos a los que no les importa la seguridad de los potosinos, por miedo, por temor, incluso abandonando los centros penitenciarios”.

“Afortunadamente no hubo motines, pero a estas autoridades no les importó la paz de los potosinos, la seguridad, profesionalizar a los cuerpos policiacos, fortalecer las policías municipales, debieron tener expertos en seguridad, procuración de justicia, política criminal, pero lamentablemente no fue así”, puntualizó.

