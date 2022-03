Incendio en Mexquitic afecta 5 micro regiones; solicitan víveres para los comuneros

Durante la madrugada de este jueves, personas pertenecientes a la comunidad de San Juanita y El Palmar 2 del municipio de Mexquitic de Carmona solicitaron apoyo de la ciudadanía para poder combatir el fuego que se originó este pasado miércoles en parte de la Sierra de San Miguelito.

Asimismo este jueves a primera hora del día también solicitaron víveres para los comuneros y ejidatarios que se encuentran trabajando directamente para tratar de mitigar este percance que ha afectado a decenas de familias en estas dos micro regiones.

"No es posible seguimos esperando ayuda y aquí no ha llegado. Sabemos que otros ejidos y comunidades ya cuentan con apoyo, tenemos esperanza de que ayude el Gobernador del Estado para que no siga quemándose más naturaleza o todos lo ranchos cercanos", informaron.

Cortesía | Comuneros

Aunado a ello indicaron que no sólo les preocupa perder sus pertenencias personales, sino la repercusión que habrá en la Sierra por el posible daño a la fauna y flora de este lugar.

No obstante, estás comunidades que quedan a 21 minutos de la capital no han sido las únicas afectadas pues, habitantes de Fuerteventura, Forja Real y Las Moras clamaron ayuda para controlar el fuego que ya se encuentra en las inmediaciones de estos tres pequeños ejidos.

"Solicitamos nos traigan garrafas de agua y botellas de agua para quienes están combatiendo el fuego. Así como palas y cubetas. También exigimos a la autoridades que investiguen el origen del fuego, provocado o no, queremos saber el por qué sucedió esta catástrofe".

Cortesía | Comuneros

Hasta el momento el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, anunció que continuarán las acciones para combatir los incendios en este municipio.

Es por ello qué personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Conafor, y más dependencias seguirán tratando de sofocar las llamas, dónde comenzaron por la localidad de Ojo de Pinto.

Por último y debido a la magnitud de este siniestro, hicieron un llamado a la población de forma voluntaria quien desee acudir a colaborar a mitigar el daño de este incendio.