Inauguran incMTY 2023

Face The Future es el nuevo enfoque que le dan en esta ocasión al festival de emprendedores más importante de Latinoamérica, se trata del incMTY del Tecnológico de Monterrey, que fue inaugurado este martes 14 de noviembre y concluye este jueves 16 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su presidente Rogelio de los Santos, afirmó que al cumplir once años de actividades quieren posicionar a los sectores que guían el futuro de México, como son el Climate Tech, Health Tech, Retail & Food Tech, Manufactura 5.0, New Mobility y Fintech.

Este festival es el hub de negocios e innovación más importante del país, porque congrega a jóvenes estudiantes con empresarios y las industrias más importantes del mundo. En esta ocasión, la joya de la corona es que en conjunto con el Estado de Nuevo León, presentan la Feria de Talento donde prometen colocar a los trabajadores en empresas como la de Tesla.

Aseguran que quieren pasar de un tema inspiracional para los alumnos a concretar sus empresas. Con una comunidad de más de 126 mil empresarios, founders, inversionistas y emprendedores, la plataforma incMTY presenta su décimo primera edición, donde conjuntan la innovación, emprendimiento, negocios y sostenibilidad en un solo espacio.

Son más de diez mil participantes de 25 países que año con año, asisten a este magno evento que como lema tiene “Face the Future”, mismo que quieren enfocar a conquistar las industrias que vienen con innovaciones de alto impacto sustentable y social. Es ahí donde la inspiración se convierte en acción con las 4 líneas estratégicas de la plataforma incMTY: Open innovation, festival incMTY, feria de talento incMTY Talent y la Feria de Innovación Future Now.

Josué Delgado, director general del incMTY, sostuvo que la feria trae a líderes mundiales y locales de las industrias de Climate Tech, PropTech, HealthTech, Industry 5.0, 5G, Retail Tech, Energy Tech, Fintech, LogiTech y Mobility Tech. Se mostrarán las innovaciones de grandes marcas como Siemens, Tesla, 7 Eleven, Daikin, Heineken, Telcel, Afirme, Banorte, Outer Ring, Alibaba Cloud, IOS Offices, RE/MAX, entre otras.

Desde este día, están reunidas las familias empresarias de México y Latinoamérica en la Sultana del Norte, y es el espacio donde se discuten las más recientes tendencias del mercado, se llevan a cabo conferencias internacionales y se construyen experiencias y relaciones. Están centrados en impulsar a las familias, a continuar el desarrollo de su legado.

El estado estadounidense de Texas es el invitado especial de esta edición 2023, por ello se presumió la visita de la delegación de representantes, alcaldes, empresarios, inversionistas y founders provenientes de ese estado, lo que significa una oportunidad para que los ecosistemas mexicanos y estadounidenses creen puentes de colaboración e inversión.

Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, destacó en la inauguración los anuncios de inversión tecnológica de este año y cómo esa entidad, se ha convertido en un hub de tecnología mundial; reforzaron sus programas de atracción de inversión, innovación y emprendimiento.

Luis Donaldo Colosio, alcalde Monterrey, participó en la inauguración donde argumentó que los jóvenes deben estar enterados de las necesidades del futuro que debe ser sostenible, del cuidado del planeta, de los cambios en la industria y llamó a acercarse a las autoridades para unir fuerzas y generar la transformación que requiere México.