Iglesia pide justicia para Santiago, joven agredido en restaurante Subway

La Arquidiócesis de San Luis Potosí se unió a la exigencia de justicia para Santiago, el joven que fue atacado a golpes por un sujeto en un restaurante de comida rápida.

Luego de que el lunes por la tarde un sujeto golpeó a un joven que le pidió esperar su turno para ser atendido en un restaurante de comida rápida, el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, condenó lo ocurrido, pues destacó que no justificación para una agresión de este tipo, “y menos por un detalle tan simple como pedirle esperar su turno”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Señaló que “cualquier persona pensante” habría evitado enfrentarse de esa manera a un jovencito al que le llevaba ventaja en todos los aspectos: edad, físico, fuerza, incluso técnica, pues presuntamente el atacante es experto en artes marciales.

Local Temen que agresor de joven en Subway haya huido del país Celebró que la ciudadanía haya tenido la iniciativa de denunciar este hecho en redes sociales para que se haga justicia para Santiago y su familia, y agregó que posiblemente este tendrá más secuelas para el agresor, tal como ocurrió con quienes el mes pasado agredieron a una maestra y la encañonaron para obligarla a pedir perdón de rodillas a un menor de edad, mismos que ahora están detenidos y se les han sumado otros delitos.

En el caso de San Luis Potosí, ya ha circulado otro vídeo donde presuntamente el mismo sujeto, agredió a otra persona hace tiempo.

Cruz Perales lamentó que haya estos brotes de violencia, mismos que atribuyó al ambiente de estrés en que vive la sociedad, pues mencionó que incluso se puede observar que algunos automovilistas reaccionan de forma brusca u ofensiva al conducir en las calles.

Al respecto indicó que “no debemos llegar a este tipo de cosas, de por sí ya estamos bombardeados de tanta violencia que se comete por el crimen organizado, vamos buscando que entre nosotros no haya ese tipo de reacciones, ojalá no se vuelva a repetir”.