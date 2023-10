Hospital General de Soledad registra 20 casos de cáncer de mama en 2023

Las mujeres que acuden a una atención médica oportuna donde se les detecte a tiempo el cáncer de mama, tienen en el 80 por ciento de los casos una sobrevida muy buena, por eso es importante que acudan a su unidad de salud para una revisión minuciosa, con y sin síntomas, dijo Bárbara Paola Piña Zamora, jefa del servicio para la detección y diagnóstico de cáncer de mama del Hospital General de Soledad.

“Lo que queremos es que acudan sin síntomas para su tamizaje, además de que en el Hospital Central hay especialistas, expertos que les darán la atención necesaria”, dijo en una entrevista antes de su ponencia en el Congreso del Estado, donde se llevó a cabo un evento en conmemoración por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Bárbara Paola Piña Zamora, jefa del servicio para la detección y diagnóstico de cáncer de mama del Hospital General de Soledad / Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Aseguró que “es de las primeras causas de muerte en el mundo y de las primeras enfermedades que afectan a las mujeres. Y más en todo el estado, en todo el país, prácticamente no es en una sola región, es en todas las regiones. No es exclusivo de una zona o más en uno, realmente es una de las enfermedades más frecuentes, es un problema de salud pública, el cual todos queremos atacar”.

El año pasado se reportaron cerca de 34 casos nuevos, “pero a partir de la pandemia hemos tenido una disminución, no porque no existan los casos, sino porque la gente no se acerca mucho. Entonces les pedimos por favor que se acerquen a las detecciones para que tengamos más o menos la casuística que estamos esperando”.

“Existen muchos factores. El primero es que por lo general la mujer no se dedica a tiempo, dedica tiempo en general a toda su familia, en su entorno, pero es importante que piensen en sí mismas y acudan a su unidad de salud. Ante cualquier síntoma, y aunque no tengan síntomas de 40 o 69 años, se realizan el tamizaje de mastografía, porque es una enfermedad silente que avanza rápido y no presenta síntomas, sino hasta más adelante”.

De esos 34 casos no hay reportes de mujeres fallecidas, “tenemos toda la atención adecuada y hasta junio de este año se han detectado 20 casos”, reportó.

Al evento realizado en el patio del edificio Presidente Juárez del Congreso del Estado acudieron diputados, autoridades municipales y del sector salud.