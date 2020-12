Hagamos que cese el Covid-19 y las pandemias del odio y el rencor: Arzobispo

“Cada quien desde su casa puede encomendarse a la Virgen de Guadalupe, Reina de México y emperatriz de América. Ella sí es verdaderamente la Reina de todo el mundo, a quien hay que pedirle que interceda por nosotros para que ya cese ésta terrible pandemia que a todos nos tiene de cabeza. Aunque, puede haber peores pandemias, que la del Covid-19, como la del odio, el rencor, la venganza, la maldad, la división, el egoísmo, la envidia, y sobre todo las graves injusticias, abusos y discriminaciones hacia a los más pobres”.

Así lo señaló en breve entrevista vía telefónica en exclusiva con su periódico “El Sol de San Luis” el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, quien indicó que es preciso invocar a la Madre de los mexicanos, para que interceda por nosotros y termine pronto ésta pandemia, que nos exige a todos resguardarnos en casa, no exponernos al peligro de contagio y que sobre todo nos debe hacer mejores personas.

Local De rodillas le pide a la Virgen de Guadalupe cure a su hija que sufre convulsiones

Con un tono un tanto preocupado, exhortó a los fieles a quedarse en casa este 12 de Diciembre y a cuidarse con las debidas medidas sanitarias para que no contagiemos a otras personas, pues todos debemos ser conscientes que aunque le pidamos a Dios se apiade de nosotros, es nuestra responsabilidad cuidarnos, y cuidar a nuestro prójimo. No es posible que actuemos de forma irresponsable, no estamos para ello, es mejor quedarnos en casa, no sólo éste día festivo en que celebramos a la Virgen sino en todas éstas festividades que se avecinan, y en las que no podemos relajar las medidas sanitarias.

A la Virgen podemos celebrarla en casa y sería muy bueno prometerle algo, como hacer un pequeño sacrificio en remisión de nuestras faltas, pecados, errores, defectos o malos hábitos que no hemos podido corregir.

Todos tenemos algo qué pedirle perdón, todos!!!, por lo que ojalá nos acerquemos a Ella con un corazón limpio, transparente, convertido, transformado, y llenos de puro amor y humildad acudamos a la Virgen Morenita para que nos aleje de la maldad de nuestros enemigos y pueda ayudarnos a salir adelante en esta adversidad que ya nos lastimó mucho a todos.

Por último dijo: “No dejen de hacer algún cambio en su vida, por leve que sea, Dios y la Virgen Santísima se los tomarán en cuenta, se los aseguro, pues el mundo requiere de un cambio de actitudes de nuestra parte, tal vez pueda ser siendo mejor hijo o hija, mejor padre o madre de familia, mejor empleado, mejor jefe, mejor ciudadano, mejor funcionario público, etc”.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Listo operativo por celebraciones Guadalupanas

Soledad Buena respuesta en programa "Abrigando Corazones"