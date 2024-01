Hacen falta espacios en escuelas de la Huasteca: SEER

Crisógono Sánchez Lara, director general del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, sostiene que ningún estudiante debe quedarse sin escuela, a pesar de que aún existen escuelas que están muy solicitadas y a veces los espacios son insuficientes para atender a 60 o 65 menores por grupo. A partir de este mes de enero y febrero inician las preinscripciones pues se está definiendo cuántos espacios hay.

"Sin embargo los canalizamos con la intención de que todos tengan un espacio para seguirse preparando. Las recomendaciones son que ningún maestro ningún director está facultado para cobrar aportación aquel que lo haga lo deben denunciar y se acudirá a la Ley".

En cada proceso de preinscripciones se ha llegado a señalar que hay gente que llega a vender los espacios en escuelas con alta demanda, sin embargo el funcionario estatal sostiene que en lo que va de su gestión no se han presentado casos y no tiene conocimiento de alguna denuncia de este tipo sin embargo le pide a la Asociación de Padres de Familia, APF, que no permita el cobro de cuotas escolares y mucho menos la venta de los espacios para las escuelas.

En la Huasteca Potosina hacen falta espacios por eso actualmente realizan un proceso de regularización para compactar a las escuelas y ponerlas en orden "si bien es cierto hoy primera vez siento que en el SEER se dio un fenómeno especial por la cuestión de los maestros que salen a veces porque pueden tener problemas a la hora de jubilarse, se nos han jubilado 170 maestros y eso no deja de ser un problema porque para tener esos espacios cubiertos es complicado sin embargo hemos tenido resolviendo la situación que se ha venido presentando de una manera u otra con la intención de no tener la falta de maestros estamos por cerrar y llegar ya al cien por ciento regularizados".

A su consideración no hay escasez de maestros porque el Gobierno Federal tiene una relación con el estado a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, USICAMM, para que rápidamente se pueda contratar a los maestros que presentaron exámenes y quienes estén en los primeros lugares alcanzarán los espacios correspondientes.

"No hay escasez de maestros por mi parte están cubiertos".

También se refirió al problema que prevalece en la dirección de pensiones contra los maestros potosinos y argumentó que cuando fue dirigente de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, se decía que el fondo de pensiones iba a resistir hasta el año 2025 y en el caso del fondo del sistema educativo hasta el 2035, por eso refiere que "se hace necesario ajustar las cuentas con aquellos que malamente se llevaron el dinero".









