Habla mamá de víctima de tragedia en el Rich: “Dios tomó la decisión”

"No hay culpables de tan terrible acontecimiento, Dios tomó la decisión de que Rodrigo y Manuel tenían que partir", así refirió Ofelia Puente Córdova, madre de Manuel Alejandro Infante Puente, uno de los jóvenes que perdieron la vida en el accidente ocurrido el viernes por la noche en el antro Rich.

A través de sus redes sociales, visiblemente abrumada por la pérdida, la madre de Manuel Alejandro emitió un mensaje en el que en primera instancia agradeció "a todas las familias potosinas, a toda la gente que con tanto amor me brindó palabras de consuelo y se unieron en oración con mi familia, con mi hijo".

También mencionó que ante la pérdida que ha tenido la familia, su hijo menor le pidió no cuestionar a Dios el por qué se llevó a su hermano, ante lo que aseguró "no hay culpables de tan terrible acontecimiento, Dios tomó la decisión de que Rodrigo y Manuel tenían que partir, porque estoy segura que mi hijo fue a ese y muchos lugares muchas veces y salió muy feliz, y yo no cuestioné".

Cortesía / Redes Sociales

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Aunque aclaró que de su parte no busca culpables, sí solicitó a las autoridades "que se preocupen y sean más precavidas en dar licencias y permisos a quien tiene las instalaciones adecuadas e idóneas para los eventos, ya que hay muchos jovencitos que tienen que seguir disfrutando su vida".

Finalmente, pidió seguir unidos en oración, "sí hay mucho dolor, pero debe prevalecer la unión, el respeto y el amor".

El pasado viernes 7 de junio Manuel y Rodrigo perdieron la vida al romperse un barandal de cristal templado en el antro Rich, ubicado en la plaza Altus en la Capital potosina; otros ocho jóvenes resultaron heridos.