Ejercito y Guardia Nacional, “nos complementamos”: Héctor Aldape

En San Luis Potosí hay elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en dos divisiones muy fuertes “que trabajan a la par, armonizamos el trabajo y la presencia, en la periferia, en zonas rurales, en zonas limítrofes con estados vecinos, nosotros siempre tenemos equipos diversos de trabajo con lo que nos complementamos simultáneamente y eso nos hace fuertes, donde no está SEDENA esta Guardia Nacional”.

Al destacar el trabajo conjunto de las fuerzas castrenses, el Inspector General Héctor Aldape Gallegos, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí dijo que el personal castrense de ambas instituciones ha mantenido el estado “un tanto aislado de la delincuencia”, a diferencia de otras entidades.

Por la labor que ejecutan y por su presencia en lugares remotos a donde policías municipales y estatales no llegan, así como ninguna otra fuerza de seguridad sin algún mandamiento judicial, el personal de la Guardia Nacional y del Ejército, se han convertido en el principal complemento operativo en seguridad no solo en la entidad potosina sino en todo el país.

“Estamos día y noche, es un esfuerzo grande que hacemos para mantener las fronteras estables, si cuidamos nuestras fronteras con estados que tienen dificultades tendremos dificultades nosotros también, eso no pasa en San Luis Potosí porque el Ejército tiene presencia en algunos lugares y nosotros en los demás, se complementa la presencia castrense entre ambas instituciones para hacer más fuerte al estado manteniendo nuestra presencia durante las noches, las madrugadas, los sábados y domingos”.

Aldape Gallegos, militar de experiencia con grado de Coronel de Caballería D.E.M., sostuvo que si como fuerzas armadas no estuvieran en esos lugares, “si no limitáramos a la delincuencia en los límites del estado, si esos lugares fueran paso abierto, interesante seria ver que pasa hacia el centro del estado, pero no vamos a permitir que ese interesante se haga realidad porque traería consecuencias muy feas”.

El mando militar de la GN subrayó que “si alguien quiere hacer algo se la ve con uno de nosotros Ejército o GN, e inmediatamente llega el otro a reforzar, eso nos hace fuertes, los pillos no nos dan la cara, sería un desgaste muy grande para ellos”.

Destacó también la importancia del apoyo de los gobiernos, “nos impulsa a que sigamos creciendo lo que es bueno para la población, tratamos de crecer hacia lugares donde tenemos los problemas y cubrirlos porque son los que nos van a hacer fuerte en la misión central de conservar la paz en esta entidad, esperamos reforzar nuestros cuadros para ser más fuertes y garantizar la seguridad ciudadana y la nuestra también”.