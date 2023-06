Gobiernos deben condicionar construcción de vivienda económica a desarrolladores

En San Luis Potosí ha habido una serie de proyectos con los cuales sin gran éxito, se ha intentado reactivar la vivienda, sin embargo mucha gente prefiere radicar en otro estado y trasladarse a trabajar a la entidad potosina, por otro lado los gobiernos municipales principalmente, deben condicionar a los desarrolladores, una cuota de constitución de vivienda económica a cambio de los permisos para construir, ya que muchos trabajadores ya cuentan con su crédito aprobado pero no hay vivienda a que puedan tener acceso por su alto valor.

Así lo comentó en entrevista, Carlos Martínez Velázquez, director nacional del INFONAVIT, quien dijo que a nivel nacional hay alrededor de 8 millones de personas con un crédito aprobado pero no hay vivienda para adquirir, “es un tema de la industria que sin duda alguna debe atenderse y buscar una solución, no es posible que no haya vivienda accesible para estos 8 millones de personas”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Destacó que la vivienda en San Luis Potosí ha sido todo un tema en los últimos años, “se ha batallado por atraer personas al estado y que se queden a vivir, han habido varios intentos, por ejemplo con la llegada de la armadora General Motora, o con el proyecto de Ciudad Satélite, han habido una serie de proyectos con los cuales sin el éxito esperado se ha intentado reactivar la vivienda económica dentro del estado o en las cercanías y es muy complicado”.

Agregó que mucha gente está prefiriendo vivir en Querétaro o en estados aledaños y trasladarse a trabajar en San Luis Potosí, “es un tema en el que el Gobierno del Estado, y los gobiernos de los municipios, deben invertir en dos cosas, primero habilitar suelo para que exista vivienda con un plan de desarrollo urbano, y segundo si se cuenta con reserva territorial, ponerla a favor d ellos trabajadores y obligar a los desarrolladores a cumplir con una cuota de vivienda económica a cambio de los permisos de construcción”.

Los créditos, dijo; "ya están autorizados al fin de cuentas, y para el cierre de este año tenemos una expectativa de crecimiento en dispersión de créditos, de 5.0 por ciento con relación a los créditos que ya se han otorgado en este 2023.