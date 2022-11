Gobierno instalará amortiguadores de impacto en las principales vialidades

Es una propuesta del regidor Arturo Ramos Medellín, del Partido Verde. Con el fin de evitar daños mayores y reducir el riesgo de lesiones graves o hasta la pérdida de vidas humanas, el Cabildo de la Capital aprobó la instalación de amortiguadores de impacto en puntos críticos de puentes o avenidas que, por sus características, representen un peligro de colisiones para los automóviles que circulan por la ciudad.

La propuesta fue presentada por el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Arturo Ramos Medellín, luego de una serie de análisis hechos por los regidores, con respecto a las zonas donde se presentan con mayor frecuencia hechos de tránsito, principalmente en los accesos y salidas de vialidades principales, como la avenida Salvador Nava, entre otras, donde con frecuencia se exceden los límites de velocidad.

Cortesía | Gobierno de la Capital

La finalidad es que en caso de accidente, los vehículos no impacten con objetos fijos en las intersecciones, sino que en los puntos de mayor riesgo se instalen amortiguadores que reduzcan la fuerza del choque y con ello reducir la posibilidad de daños mayores a la integridad de los ocupantes de vehículos automotores.

Una vez aprobado el punto de acuerdo, se darán instrucciones a las áreas correspondientes, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Dirección de Obras Públicas, para que hagan los trámites y gestiones para la adquisición e instalación de los equipos de amortiguamiento.

Cortesía | Gobierno de la Capital

Luego de aprobar la propuesta, los integrantes del Cabildo hicieron notar que esta acción no debe limitar ni afectar los operativos de vigilancia en las calles y avenidas de mayor circulación, ya que se deberán mantener de manera permanente las acciones para que no se rebasen los límites de velocidad, para que no se conduzca luego de haber consumido bebidas alcohólicas ni alguna otra sustancia que afecte los sentidos de los conductores y para que no se use el teléfono celular mientras se maneja, ya que estas son las principales causas de los accidentes que se registran en la zona urbana.