Gobernabilidad, garantizada para 2024 en SLP: Torres

Con el apoyo absoluto del gobernador Ricardo Gallardo, se tiene un gobierno cercano a la gente

Lo mejor está por venir para las y los potosinos, señala en vísperas del segundo informe de gobierno que será en Ciudad Valles

Es el negociador. El que trae el pulso diario del acontecer en San Luis Potosí; el que todo lo debe resolver, atender y hasta presentir, para que la marcha del estado no tenga sobresaltos y para que la política pública de su jefe, el gobernador Ricardo Gallardo alcance el objetivo de ser un gobierno cercano a la gente.

Es el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis. Un político joven pero con experiencia, curtido en el trabajo diario, en el contacto permanente con la gente, quien hoy garantiza que la paz social, la gobernabilidad y la estabilidad política, será el principal activo en el año electoral que se avecina.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Ya trabajamos en eso; entendemos como gobierno que cada quien trae un interés, una intención, por instrucción del gobernador tengo una plática constante con todos los presidentes de los institutos políticos y la forma de seguir garantizando lo que hasta el día de hoy hemos hecho, que es la gobernabilidad del estado de San Luis Potosí, respetando las decisiones de los institutos políticos”.

La gobernabilidad se logra “entendiendo la efervescencia que atraviesan los partidos y actores políticos, no maltratándolos, no sometiéndoles, no sujetándoles, no dándoles línea, pero también buscando que se cumplan y se respeten las normas electorales, los tiempos, los plazos, las formas y sobre todo y lo más importante, evitar a toda costa cualquier brote de violencia que pudiera provocar esta próxima justa electoral”.

Es puntual en su cita en las instalaciones de esta Casa Editorial, a donde llegó sin aspavientos y con la disposición de hablar de todo, incluso de su propio futuro político: “yo me quedo hasta el final del gobierno si así lo considera el gobernador del estado”, pero advierte a sus compañeros de gabinete que, quien vaya a buscar entrar a la “fiesta electoral”, tome la decisión de separarse del cargo en los tiempos que marca la ley.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Están por cumplirse los dos primeros años de este gobierno, “estamos en el mejor momento de San Luis Potosí, hay una enorme diferencia de que había antes y lo que hay en esta administración y no vamos a parar hasta entregarle a los potosinos un estado nuevo, funcional, eficiente y seguro, que todos sean felices”.

“San Luis Potosí ha despegado y vamos que volamos para ser uno de los mejores estados del país. Lo anterior, por supuesto, ha sido gracias al trabajo, al liderazgo y a la guía del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. Son cuatro ejes en lo que se fundamenta el trabajo sin precedentes que se ha hecho estos dos años”.

“El primero de ellos es el desarrollo económico, el segundo es la reducción de la pobreza a partir de la implementación de los programas sociales, la infraestructura que de forma muy agresiva hemos venido haciendo, sobre todo infraestructura de movilidad y por supuesto el tema de seguridad pública y gobernabilidad”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Siete mil millones de pesos este año vamos a tener en infraestructura, sumados a los cinco mil del primer año vamos ya por doce mil millones de pesos, que supera y por mucho a lo que en un sexenio el inmediato anterior, el que terminó, que no llegó ni a los diez mil millones, nosotros en dos años ya superamos esa cifra, vamos a llegar a los doce mil millones”.

El gobernador Ricardo Gallardo presentará el segundo informe de gobierno esta vez en Ciudad valles; “el propósito es enviar un mensaje a toda la población. Este gobierno es del pueblo para el pueblo y necesitamos que el pueblo en todas sus regiones se sienta involucrado en las labores o en las tareas del estado, que sienta ese sentido de pertenencia con el estado, que escuchen qué es lo que se ha venido haciendo y no como en forma tradicional se hacía siempre aquí en la capital del estado”.

Lupe Torres, como lo conoce su círculo cercano, no para, recorre el estado, “somos un gobierno cercano a la gente, debemos conocer sus necesidades, llevarle los resultados, darles la cara frente a las promesas que se hicieron para poder llegar a esta administración pública y rendirles cuentas”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

No evade el tema de la seguridad, al contrario, lo atiende de frente: “tres mil cien millones de pesos invertidos hasta ahora; hace un par de meses, se entregaron 50 vehículos de alta gama en el municipio de Moctezuma y el propósito es que custodien o que vigilen, que patrullen, que tengan presencia en todas las carreteras del estado potosino. Con esa presencia, evidentemente, se está logrando disminuir los delitos”.

Se inauguró un cuartel de la Guardia Civil Estatal justo en la zona industrial, está por graduarse una generación más de cadetes, los integrantes de la Guardia Civil son de los que mejor prestación reciben a nivel nacional, están entre los tres primeros lugares. Y los resultados de todo este esfuerzo ahí están, “tenemos muchos casos de éxito, San Luis Potosí para nada puede ser comparado con otros estados donde la cosa en materia de seguridad está complicada, como Michoacán, como Guerrero, como Zacatecas, como Guanajuato”.

“A pesar de que muchos de esos estados nos rodean, nosotros no vamos a permitir que en San Luis Potosí se apropie la inseguridad. Todos los días se hace una reingeniería de cuáles son las formas para combatir la inseguridad; algunas veces escucho que dicen que hay que revisar las estrategias. Las estrategias diario evolucionan y se van ajustando”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

José Guadalupe Torres advirtió que en la lucha contra la inseguridad “no vamos a descansar porque a nosotros nos interesa mucho esa parte, como también nos interesa mucho lo que sucedía con este fenómeno de la migración, que tenía un punto importante en Matehuala, derivado de eventos que sucedieron en los meses de marzo y abril, se puso atención al tema, se instalaron diversos puestos de rescate humanitario y han dado resultados, se ha logrado rescatar a una cantidad importante de migrantes, justamente en esa parte que antes no se hacía”.

La relación con los poderes del Estado ha sido de respeto, especialmente con el Poder Legislativo: “basta con voltear un poco hacia atrás y ver que no ha habido escándalos, no ha habido un acoso del Estado para con los diputados, lo que antes sí sucedía, los veían solos y buscaba el Estado acosarlos, nosotros no. Hemos sido muy respetuosos con sus decisiones y eso ha funcionado, al grado que tenemos un Poder Legislativo ordenado y eficiente”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“El Poder Legislativo ha dado muchos resultados, ha sido muy solidario con el Poder Ejecutivo, hay que reconocerlo, ha sido solidario con el gobernador, ha sido muy solidario con el pueblo potosino y eso hay que agradecerlo y hay que decirlo. Y en el caso del Poder Judicial, también ha habido un respeto absoluto, ahora no se bajan líneas como antes se hacía para que un caso saliera de una forma u otra, ahora se respeta en forma total, absoluta y plena la independencia judicial”.

Ante el arranque del proceso electoral el 2 de enero del próximo año, J. Guadalupe Torres garantizó que el gobierno del estado no meterá las manos; “absolutamente, no. El gobernador me ha pedido que yo lo socialice, lo baje y lo instruya, en el caso del gabinete estatal, para que quien se quede, se quede a seguir cumpliendo con su misión, que es trabajar por los potosinos y no entretenernos en lo electoral”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Los ayuntamientos también han sido grandes aliados del gobierno, al menos los 30 que son del Partido Verde, con los que hay empatía, pero hay situaciones que llaman la atención: el alcalde de Tamasopo que, montado a caballo, disparó un arma de fuego; el alcalde de Matehuala y los presuntos audios comprometedores y el edil de Axtla de Terrazas con su escándalo en Cancún.

“Nuestra obligación es preservar el estado de Derecho, siempre con la ley en la mano, siempre la ley, por encima de todo”, advirtió.

Es J. Guadalupe Torres, el negociador, el que, con el apoyo y respaldo total del gobernador, se responsabiliza de la operatividad del gobierno, el que resuelve un problema cada treinta minutos o menos, el que desayuna, come y cena en la oficina, o en algún lugar apartado de la capital al que tiene qué acudir a desactivar conflictos.

A dos años de que arrancó el llamado gobierno del cambio, el artífice de la paz social que hoy se vive, asegura que para San Luis, lo mejor está por venir.