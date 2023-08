Gimnasios de SLP, son utilizados para peleas clandestinas "vale todo": Ricardo Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo en entrevista, desconocer que Fernando N. participaba en peleas clandestinas "vale todo", dijo que no se habían detectado esas situaciones por parte del gobierno, por lo que pidió a los ayuntamientos de la capital y de Soledad, a que vean que está pasando en ese aspecto.

“Es un tema municipal, ellos tienen que ver que está pasando en diferentes gimnasios, porque se están utilizando los gimnasios de San Luis Potosí para hacer ese tipo de peleas, es un tema metropolitano, pedirles a los ayuntamientos que se pongan las pilas que detecten esos lugares de las peleas vale todo porque están generando violencia y perfiles que se sienten superhéroes, Supermanes y que pueden golpear a quien sea y no les pasa nada”.

Agregó que el tema se vuelve de mayor cuidado a tratarse de personas que cuentan con conocimientos en artes marciales, “sus manos prácticamente son armas, yo les decía, son armas que atentan contra la población como atentaron contra este joven”.

El mandatario estatal consideró no haber cometido ninguna falta al mostrar en sus redes sociales el rostro de agresor al ser detenido, y poner en riesgo el debido proceso, cuando al ser ya una persona aprehendida debía ocultarse el rostro.

“Lo que se ve no se juzga, el tampoco se extralimitó al estar golpeando a un joven frente a una cámara, le valió”, agregó que no haya dudas de que “El Tiburón” está detenido y de que no se le dará trato especial, y eso, sentenció; será una petición también para los jueces de que no se le dé trato especial.

“No se le tiene que dar ningún trato especial, eso se lo vamos a pedir a los jueces porque algún Juez pudiera decir que tanto rollo por un golpe, cuando el muchacho pudo haber muerto si dejamos que esto pase cualquiera puede salir a la calle a golpear gente y eso no se vale”.

