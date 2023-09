Galindo hará un anuncio importante sobre la crisis hídrica en SLP en su II informe

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, reconoció este jueves que son acciones emergentes las que se aplican para enfrentar la crisis hídrica, porque la solución del problema del agua llevaría varios años.

Dijo estar en contacto frecuente con integrantes del Consejo Hídrico Estatal, con especialistas universitarios en el tema del agua, y adelantó que este viernes durante su informe dará una noticia muy importante en el tema de la crisis hídrica.

Señaló que el apoyo federal ha sido importante en las acciones emergentes para combatir la crisis hídrica, tal y como lo ha sido en otros rubros como es turismo, uno de los sectores que menos son apoyados a ese nivel.

“No hemos tenido problemas presupuestales, no soy un alcalde que me atrasen o me aminoren recursos", indicó el jefe de la comuna; agregó que con el apoyo federal ya se perforan tres pozos, y en materia de turismo se destinarán al proyecto Paseo Esmeralda, en especial a la rehabilitación de una de las ‘cajitas’ del agua de la Calzada de Guadalupe.

Galindo Ceballos, en entrevista, también señaló que esperará los tiempos correspondientes en el tema de Aguas del Poniente, que será a finales de este año; al momento se ignora si la compañía concesionaria dejará o prorrogará la concesión, dijo.

Sobre el tema de la municipalización de Villa de Pozos, destacó que el plebiscito cumplió su propósito de preguntar, pero “me hubiera gustado más tiempo para difundirlo".