Fue otorgado Premio de la Juventud 2021, a Fernando Daniel De Lucio Villalobos

“Las niñas y los niños podemos empezar hoy a hacer cosas maravillosas con la energía que tenemos”, afirma Fernando de Lucio

Fernando Daniel De Lucio Villalobos, estudiante de la Licenciatura Ejecutiva Online en Comunicación y Medios Digital de la Universidad del Valle de México, recibió el Premio de la Juventud 2021 por Mérito por la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, categoría A (12 a 17 años).

El Premio de la Juventud 2021, es entregado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud (INJUVE). Este año reconoció a once personas distinguidas por su trayectoria en diversos ámbitos, desde los cuales han contribuido a impulsar el bienestar de la sociedad.

El estudiante Fernando Daniel de Lucio, tiene 14 años de edad y ha sido un activista social y defensor de los derechos de la niñez desde muy pequeño. A los nueve años, Fernando inició con investigaciones acerca la problemática en la desaparición de menores de edad en México, por lo que ha sido reconocido en numerosas ocasiones por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también pertenece al Programa Pauta del Instituto de Ciencias Nucleares.

Respecto a sus acciones en la promoción y defensa de los derechos humanos, ha colaborado en diversas organizaciones tales como la iniciativa de "Nuestra Voz Cuenta", "Tejiendo Redes. Infancia" (un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que busca contribuir al fortalecimiento de una plataforma de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe), la Red por los Derechos de la Infancia en México, está última agrupa a más de 40 niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe defensores de derechos humanos, para tratar problemáticas que afectan a la infancia y adolescencia de esa región.

Fernando explicó que tras su paso por ocho escuelas en donde sufría bullying debido a su capacidad de aprendizaje rápido, su familia y él decidieron iniciar con el sistema de Homeschooling (un sistema de aprendizaje en casa), en donde pudiera aprender a su ritmo, de ahí que avanzó muy rápido y llegó a la universidad a los 14 años.

El estudiante de UVM, indicó que llegar a esta institución significó una oportunidad para estudiar una profesión afín con sus objetivos, la Licenciatura Ejecutiva Online le permite autorregular sus contenidos, ajustarse a sus tiempos de estudio y avanzar a su ritmo. Su objetivo es ser comunicador en la defensa de los derechos humanos, así que considera que tener una profesión en Comunicación y Medios Digitales, es la adecuada para continuar con su labor de activismo.

“Estoy muy contento y orgulloso de ser un Lince. Mis compañeros siempre han sido muy respetuosos, siempre hay disposición del diálogo y tengo mucho apoyo de mis maestros. En otras escuelas mis maestros no entendían mi hiperactividad y trataban de tenerme quieto, era difícil que me ayudaran a canalizar mi energía”, expresó.

En tanto que, la Rectoría Online de Universidad del Valle de México, explicó que, dada la edad de Fernando, fue necesario hacer un proceso especial de análisis para autorizar su ingreso a esta licenciatura. Originalmente, el Campus Chapultepec recibió la solicitud por escrito por parte de la madre del adolescente para que fuera aceptado como estudiante de la Licenciatura Online en Comunicación y Medios Digitales, explicando su actividad y su interés por cursar este programa de estudios.

El caso fue analizado internamente por las instancias correspondientes, encabezadas por la Rectoría Institucional de UVM. Fueron evaluados los argumentos y la documentación presentada, además, se realizaron entrevistas tanto con Fernando, como con sus padres; ya que el proceso arrojó resultados positivos, la UVM decidió autorizar el ingreso del aspirante. De igual modo, se evaluó la integración del alumno con el grupo -que está conformado por estudiantes mayores 21 años-, encontrando buena aceptación de ambas partes.

Cortesía l Angélica Maldonado

Principales problemas de la niñez en México

El galardonado con el Premio de la Juventud 2021, señaló que en México se vive una crisis de derechos humanos, situación que, afirma, inició en 2006 al tiempo que se desató la guerra contra las drogas y se vivió un incremento de la violencia generalizada. Según expresa Fernando, algo que la población ya ha normalizado y respecto a lo cual se ha desensibilizado.

El joven estudiante consideró que en México los niños y adolescentes son afectados por muchos problemas, entre ellos, la violencia intrafamiliar; la vulneración de su derecho a alzar su voz y a ser escuchados; el adultocentrismo; la desaparición - actualmente hay más de 18 mil niños y niñas desaparecidos, sin contar los casos que no se denuncian por miedo, represalias o por trámites administrativos-; la explotación con fines sexuales y el homicidio.

Ante estas circunstancias, indicó que es urgente atender el problema con acciones reales y coordinadas que permitan proteger a la infancia de México. Para construir una sociedad más justa, que garantice los derechos humanos de los niños, en primer lugar, es necesario que la población abra los ojos para entender que se vive una crisis de derechos humanos, dijo.

“Esta crisis no solo debe ser un tema pendiente del gobierno, sino de la sociedad en general, ya que, como ciudadanos, tenemos que exigir el respeto de nuestros derechos humanos, concientizar a la población, generar empatía -no porque no te pase a ti quiere decir que no importe-, no revictimizar y estar informados sobre medidas de prevención, por ejemplo, en la desaparición de personas”, afirmó Fernando.

El activista añadió que los niños tienen que saber que son sujetos de derecho, tienen voz, opinión y deben exigir sus derechos humanos y, para ello, la mejor forma es informarse.

Con relación al premio recibido, dijo sentirse honrado y motivado para seguir adelante en lo que hace. “Creo que recibir este premio es una prueba, un recordatorio de que las niñas, niños y adolescentes también somos protagonistas del presente y del futuro, que podemos empezar hoy a hacer cosas maravillosas con la energía que tenemos y demuestra que la juventud y la infancia sí puede construir un mundo mejor si nos organizamos y si nos preparamos” expresó.

