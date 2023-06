Fenapo 2023: ¿Qué será gratis y qué tendrá costo?

La Feria Nacional Potosina se realizará del 04 al 27 de agosto en San Luis Potosí, sin embargo, ya es uno de los temas más hablados en la región, pues poco a poco se fueron revelando cada uno de los artistas que componen tanto la cartelera del Teatro de las Estrellas, como la del Palenque, generando con ello, gran emoción entre la ciudadanía tanto potosinos como de otros estados que planean visitar la ciudad para disfrutar de la máxima fiesta del estado.

Una de las mayores ventajas de la Fenapo 2023, al igual que en 2022, es que tiene atracciones que son gratuitas para la población, te contamos qué cosas podrás realizar sin que te genere un costo:

Entrada sin costo

Una vez más el ingreso al recinto ferial será completamente gratis para la población, esto permite que más personas puedan salir a pasear y conocer todos los atractivos de la feria con toda la familia, sin que ello signifique gastar de más; anteriormente la entrada costaba 15 pesos y aunque no era una gran cantidad, si la multiplicamos por cinco, para el ingreso de una familia promedio estamos hablando de 75 pesos solo para entrar; esto reducía la cantidad de veces que una familia asistía a esta fiesta potosina.

Estacionamiento gratis

Igual que el año pasado, el estacionamiento será completamente gratuito para los asistentes, claro, habrá personas apoyando a quienes tienes la opción de dar algo de propina o no, sin embargo, no existe ninguna cuota obligada para cubrir, por lo que desembolsar 5 o 10 pesitos no es algo que signifique un gasto excesivo, pues en años anteriores se cobraba una cuota mínima de 50 pesos y en algunas zonas hasta 100.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Teatro de las Estrellas

Antes se le conocía como Teatro del Pueblo, pero desde el año pasado que se renovó para ser un espacio más amplio se le denominó Teatro de las Estrellas y su acceso es ¡totalmente gratis! por lo que no debes caer en fraudes en los que intenten venderte el acceso. Un tip para que veas lo más cerca posible a tu artista favorito es llegar con mucha, muuuucha anticipación, pues debido a la talla de exponentes musicales se espera que, tal como el año pasado, se hagan enooooormes filas.

Fenapo 2022 / Cortesía | Gobierno del Estado

Juegos mecánicos gratuitos

Los más pequeños de la familia se beneficiarán en el área de juegos, para poder subir a todas las atracciones infantiles sin costo alguno; eso sí, te recomendamos ir con suficiente tiempo, pues las filas son muy largas debido a que ¡todos quieren aprovechar!, para no tener que sufrir un largo tiempo de espera puedes asistir desde el mediodía, o bien, entre semana cuando la mayoría de las personas trabajan.

Cortesía | Fenapo

Pabellones artesanal, comercial, industrial y Expo Ganadera

¡Ojo!, no estamos diciendo que las cosas son gratuitas, claro que adquirir un producto o servicio tendrá un costo, sin embargo, entrar a estos sitios es de acceso libre; ya es cuestión personal el comprar algo o no, pero siempre es bueno conocer diversidad de productos marcas y sobre todo, apoyar el comercio local, pues la mayoría de los locatarios son potosinos en busca de hacer crecer sus negocios.

¿Qué sí deberé pagar?

La entrada al Palenque sí tiene un costo y depende del artista que deseas ver, pero hay boletos desde los 300 pesos hasta los 2 mil 800; aunque si piensas comprar ¡corre!, pues ya algunas presentaciones como la del payaso Brincos Dieras, Carín León y Alfredito Olivas ya tienen sold out (agotado).

También existen unas terrazas a un costado del Teatro de las Estrellas, normalmente estas ofrecen espacios para ver a los artistas y el dinero recaudado es en beneficio del Sistema Estatal DIF, aunque hasta el momento no se ha mencionado si se habilitarán en esta edición ferial.

En realidad es que el acceso a todo es la feria es gratuito, solo tendrás que pagar las cosas que decidas consumir, ya sea en el Pabellón Gastronómico, en los antros, bares, restaurantes, o algunos shows y atracciones.