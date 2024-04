Falta de choferes eleva tiempo de espera en transporte urbano potosino

Persiste la escasez de choferes en el transporte público, lo que deriva en que algunas unidades estén fuera de circulación y que haya más tiempo de espera entre un camión y otro, señaló Enrique Terán Ramírez, permisionario de la Ruta 21 Tulsa.

El empresario transportista indicó que este sector aún padece el problema de escasez de personal para el manejo de las unidades, y aunque han tratado de indagar el origen de esta problemática, no se ha encontrado con certeza la razón.

Mencionó que por ejemplo, hay quienes han dejado el transporte público para irse a trabajar a la Zona Industrial, donde existe gran demanda de mano de obra; así mismo, al existir más unidades de transporte en sus diferentes modalidades, hay más necesidad de choferes, “pero todos estamos batallando por personal”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Explicó que esta escasez de operadores deriva en que algunas unidades se queden fuera de circulación, por ejemplo en el caso específico de esta ruta, hay cuatro camiones que no salen a dar servicio porque no hay suficientes choferes, “crea conflicto porque se abren las frecuencias por esas unidades y la idea de nosotros es pasar lo más seguido que se pueda para que la gente no esté esperando en los paraderos”.

Señaló que existe la expectativa de que con la ampliación del servicio de Metro Red, disminuyan los camiones de transporte de personal dentro de la ciudad ya que recogerían a los trabajadores en zonas de transferencia, lo que además de generar disponibilidad de choferes, abriría más mercado para el transporte público dentro de la mancha urbana.

Igualmente, indicó que la pandemia de Covid-19 dejó una importante afectación en el transporte público, y ahora se enfrenta a una mayor carga económica derivado de las reformas laborales y el aumento al salario mínimo, ya que se han incrementado de manera considerable las cuotas patronales que se pagan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que dijo esperar que pronto mejore la situación del transporte.