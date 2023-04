Exige PAN al PVEM "dejar de ser un partido oficialista"

Acompañada de la plana mayor del panismo potosino, la dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acusó al PVEM de convertirse en un partido oficialista que ha presionado de varias formas a figuras políticas para migrar a ese instituto político.

En rueda de prensa acusó un hecho que se ha dado desde finales del 2021 “la desbandada de alcaldes de distintos partidos hacia el Partido Verde, que a últimas fechas afectó también al Partido Acción Nacional”.

Consideró que el Verde se aprovecha de la situación de abandono propiciada por el gobierno federal, y que con el recorte presupuestal en que los mantienen los orillan a abandonar las filas de los partidos que originalmente los abanderaron para buscar lo mejor para sus habitantes.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Hoy el sistema PAN se une para alzar la voz, expresó, unidos y unidas y hacemos una exigencia al Partido Verde para que no aproveche el debilitamiento de recursos que ha iniciado el gobierno hacia los municipios del país, para a convencer a alcaldes y alcaldesas de sumarse a ese membrete.

“Le exigimos también al Gobierno del Estado que no permita al partido que lo abandera de este tipo de convencimientos y le exigimos a ese partido que mejor le apueste a la civilidad política, al debate y al respeto de las ideas a construir con base en nuestras diferencias y similitudes la recuperación de San Luis Potosí.

La dirigente del blanquiazul explicó que una de sus estrategias es la cercanía con la gente “porque al final de cuentas son ellos quienes confían en nosotros para llegar, hoy le decimos a la ciudadanía y a la militancia que el PAN no va a dejar de hacer su trabajo, no vamos a dejar de alzar la voz y no abandonaremos la meta final que es lograr el beneficio de San Luis Potosí”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los verdaderos panistas sabemos que hoy San Luis Potosí y México requieren de una oposición que trabaje y que esté presente en los municipios por eso con nuestros liderazgos cerramos filas para decirle a la ciudadanía que estamos de su lado.

Finalmente, Rodríguez Hernández sentenció que “aquí quienes se van y quienes se quedan usan su libre albedrío, eso es lo que hace grande a Acción Nacional, un partido de libertades, donde somos seres humanos a quienes respetamos”.

En la rueda de prensa, estuvieron también presentes y acompañaron a la dirigente en el presídium: Octavio Pedroza Gaitán; Xavier Azuara Zúñiga; Rubén Guajardo Barrera; Aranzazú Puente Bustindui; José Antonio Zapata Meraz; y otros panistas renombrados.