Exhiben fallas de la App del Interapas en el Congreso de SLP

Diputados exhortaron al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, (Interapas), para que mejore y actualice su aplicación de pago conocida como InterAppas.

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, impulsora del punto de acuerdo, señaló que el uso de la tecnología hoy en día es más común de lo que se pudo haber llegado a pensar, ya que nos facilita actividades en nuestra vida cotidiana, como el acortar el tiempo de espera en una fila solo para realizar un pago, entre otros muchos más. Es por lo anterior que se reconoce al Interapas por tomar acciones pensando en la ciudadanía potosina.

“Si bien es cierto que la implementación de esta aplicación agiliza los pagos, incluso desde la comodidad del hogar o del trabajo de quien lo realiza, también es cierto que contribuye a una mejor recepción de los pagos, es decir, muchas de las veces los ciudadanos no realizan sus pagos dentro de los plazos establecidos en sus respectivos recibos de cobro, y no es porque no quieran realizar su pago, simplemente el tener que trasladarse a una oficina recaudadora les toma tiempo con el que muchas de las veces no se cuenta, ya que las actividades cotidianas no lo permiten”.

Dijo que otro de los factores al que se le atribuye el retraso del pago del servicio de agua es que en varias de las colonias de las periferias de la ciudad, con frecuencia no les llegan los recibos de cobro, evitando con esto que se tenga conocimiento de las fechas límites así como de la cantidad a pagar.

El lanzamiento oficial de la aplicación del Interapas en las plataformas digitales como la Play Store, fue el día 9 de agosto del 2023, contando como última actualización la del 11 de marzo del 2024, y hasta el día de hoy cuenta con un aproximado de más 10,000 descargas según datos de la Play Store. Esto deja claro que la aplicación ha tenido una buena aceptación por parte de los usuarios que son cada vez más los que las descargan en sus dispositivos móviles.

Esta aplicación fue implementada en beneficio de las y los potosinos los cuales también han manifestado una serie de inconvenientes al utilizar dicha herramienta, entre los cuales destacan el tener problemas para registrar su correo electrónico con el cual se autoriza el ingreso a la aplicación creando un usuario, la respuesta ante este inconveniente ha sido el redirigirse a la página oficial del organismo para brindar un nuevo código de verificación lo cual puede llegar a ser tedioso, cuando podría mejorarse el servicio desde primera instancia evitando dificultades posteriores.

El Interapas ha implementado otros medios de pago como lo es mediante la página web oficial, vía WhatsApp y la ya conocida con anterioridad, el pago en tiendas de conveniencia o autoservicio, es necesario el mantener todas y cada una de las modalidades de pago que han sido brindadas por este Organismo en un buen estado para que así, realmente puedan cumplir con el objetivo para el cual fueron puestas a disposición de los usuarios potosinos ya que de nada serviría el tener diversas formas de pago si el descuido las llega a convertir en deficientes.

Por ello, se aprobó en la Comisión del Agua el exhorto al Organismo implementador a realizar un mantenimiento a la aplicación, para que con ello, la misma pueda seguir cumpliendo con su fin único en pro de las y los potosinos, y del Organismo en sí, ya que también se ve beneficiado cuando todos y cada uno de los usuarios realiza sus pagos de manera oportuna, pues con eso se puede brindar a su vez un mejor servicio hídrico al área metropolitana y los municipios que corresponde.