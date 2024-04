Eva, de ingeniera bioquímica a diseñadora de crochet

Entre hilos e hilazas de colores, Eva González Jacome teje diariamente el futuro de su emprendimiento, y cambió la bioquímica que estudió, por el tejido de crochet que a varios años finalmente comienza a serle redituable.

En entrevista con El Sol de San Luis, Eva nos cuenta que lo más difícil durante el inicio de su emprendimiento, fue creer en sí misma, en confiar en sus capacidades en lo que ella era buena y en que eso podría ser sustentable, y en la aceptación de su trabajo en el mercado.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Lo más difícil fue creer en mí misma, en que si podía, yo estudié Ingeniero Bioquímico y trabaje varios años en la industria, por motivos personales me vi en la necesidad de trabajar desde casa, principalmente por los hijos y me puse a analizar en que era buena y que otra cosa podía hacer desde casa y empecé a diseñar piezas y a proponerlas”.

Para empezar, Eva cuenta que después de identificar sus fortalezas y en que era buena, identificó luego el valor agregado en sus productos, que fue el hacer diseños exclusivos que coloca en el mercado con un valor de entre 400 y mas de mil pesos cada uno.

“En los años que llevo haciéndolo he mantenido diseños originales, piezas únicas y de calidad, forme mi marca que se llama Eva Jacome diseño crochet, dedicada a diseñar y formar prendas de crochet hechas a mano con hilos 90 por ciento hechos en México”.

Emocionada por el éxito de su emprendimiento iniciado hace siete años, Eva nos comenta que lo que más hace son piezas diseñadas por ella misma con muy buena respuesta, “es muy gratificante, hago bolsas, blusas, tops, vestidos de playa, suéters, bufandas y gorros en invierno, las bolsas y los suéters es lo de mayor demanda”.

Comenta que los primeros dos años fueron los más complicados, era casi puro invertir y no se le veía futuro, pero no deje de lado y de cinco años a la fecha ya me genera ingresos”.

Para Eva lo más importante para que una idea de negocio tenga éxito, es ser muy disciplinado, ordenado, organizada, conocer y estudiar a los potenciales clientes y al mismo tiempo mantenerse en la idea original, “estar pendiente de lo que el cliente busca eso se estudia también”.

Sobre el temor de que el mercado no valore el trabajo hecho a mano, las artesanías, Eva comenta que lo principal es uno mismo darle valor a su propio trabajo y esfuerzo, “yo me he mantenido firme en que mi trabajo vale, no lo ofrezco en cualquier lugar, me la creo, confío en mi, en mis capacidades, no pierdo la confianza en el valor de mi trabajo, yo misma respeto mi trabajo”.

A quienes estén pensando en impulsar una idea de negocio o algún conocimiento que tengan, les sugirió primero analizarse a sí mismo, identificar sus fortalezas, habilidades y destrezas, pero tambien sus carencias y lo que requieren para que esa idea sea un éxito.

De igual manera, aconsejó acercarse a los programas de gobierno que impulsan a creadores y prepararse, eso a ella le fue de gran apoyo, “yo tome cursos de innovación y emprendimiento, participe en el Reto San Luis en una capacitación, tome cursos en Puro Potosino, en la Secretaría de Turismo, de Economía para registrar mi marca, que busquen apoyo para que tengan éxito”.

Otro tip que dio a los nuevos emprendedores fue que tengan claro que no necesariamente lo que a ti te gusta te lo va a comprar la gente, “luego uno se aferra a su idea y así no funciona, hay que pensar en el cliente y como el cliente”.