Estudian la criminalidad adolescente

Se buscar acercar al Estado a diversas miradas de la ciencia, con el interés de que mejore su función, entendiendo que el derecho encuentra muchas dificultades cuando tiene a una persona en frente que no sabe, no conoce, o no reconoce su edad.

Coordinado por el Cuerpo Académico de Criminología, Seguridad Pública y Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, y editado por Tirant lo Blanch, se encuentra a disposición de la comunidad, el libro “Estimación de la edad en niñas, niños y adolescentes; búsqueda integradora y disciplinar”.

Este trabajo cobra relevancia cuando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2022, indican que cada año ocurren más de 33 mil delitos contra menores de edad, más de 13 mil homicidios y 95 feminicidios. A escala nacional hay más de 3 mil adolescentes en conflicto con la ley, más de 66 mil personas entre los 18 y 29 años de edad se encuentran en prisión y la principal causa de muerte de las personas de 15 a 35 años son las agresiones y homicidios.

Sobre este libro, Xóchithl Guadalupe Rangel Romero, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, indicó que reúne aportaciones de un grupo multidisciplinar de investigadores, tanto de México como de otros países, entre los que se destacan Chile, Argentina y Colombia.

Por parte de la UASLP, participan Paola Iliana de la Rosa Rodríguez, Carla Monroy Ojeda, Elia Edith Argüelles Barrientos, Xóchithl Guadalupe Rangel Romero y el doctor César Hernández Mier.

Cada investigador que participó en la elaboración de esta obra y desde su experiencia, demuestran cómo la ciencia puede ayudar al Estado cuándo se encuentra en la encrucijada de saber cuál es la edad de las personas, por lo qué teniendo la edad sociológica de la persona y entendimiento odontológico, se puede llevar al Estado a saber la edad de las personas.

“Especialmente en casos en situación de migración que no cuentan con ningún documento y es precisamente la ciencia quien nos dice, en la estimación, que edad tiene la persona, precisamente porque hay un criterio no jurídico que habla de la presunción de la minoría de edad, es decir, mientras yo Estado no tenga la certeza sobre la edad que tiene la persona, yo presumo que es niño, niña o adolescente”.

Es importante que el Estado encamine criterios, no solamente para cuestiones jurídico-criminales, sino en el entendimiento expreso de cuál es la edad estimada. “Precisamente en este libro se aborda un capítulo que tiene que ver con la criminalidad adolescente, por lo que es necesario entender que son muchas ciencias las que le ayudan al Estado a comprender la estimación de la edad, cuando se tienen dudas”.

Este libro se podría considerar como uno de los principales que se han gestado en México “y lo más importante que sea fruto de los esfuerzos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que integra varias voces y ciencias en un mismo libro”.