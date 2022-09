Estoy muy orgullosa de haber dirigido la LXIII Legislatura: Yolanda Josefina Cepeda

“Me siento muy orgullosa de haber sido la primera mujer en la historia de la Huasteca Potosina que llega a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, y me siento más orgullosa porque, no se me olvida, hubo alguien que me dijo que no iba a aguantar ni un mes, y, hoy puedo decir ¡misión cumplida!”.

Así lo manifestó en exclusiva para El Sol de San Luis, la Diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, tras concluir su periodo como presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, quien afirmó que deja el cargo con grandes aprendizajes profesionales y personales, pero también contenta de saber que le relevará otra mujer, la diputada Aranzazú Puente Bustindui.

Con la voz entrecortada y un par de lágrimas en los ojos, expresó que, para ella, el mes de septiembre es un mes muy significativo y emotivo, pues “en este mes perdí a mi padre, pero también en este mes Dios me dio la vida, en este mes rendí protesta y ahora entrego el cargo con la frente en alto, después de tantos retos. Hubo cosas buenas y negativas, en ocasiones quise flaquear, hubo días de incertidumbre, porque sacrificas mucho a la familia, pero estoy satisfecha por el deber cumplido”.

¿Cómo fue el primer año de Ejercicio?

La Diputada describió que durante su primer año de Ejercicio Legal, la LXIII Legislatura de San Luis Potosí se caracterizó por ser muy cercana a la gente y sensible a sus necesidades, fue auténtica, se dejaron de lado los colores y prevaleció siempre el diálogo y el respeto, además, la buena relación que existe entre los 27 diputados que la conforman permeó hacia afuera, lo que se vio reflejado en mejores resultados para los potosinos.

Expresó que siempre permeó un diálogo responsable para cada iniciativa que fue presentada, por parte de los diputados pero también de los ciudadanos que buscaron acercamiento con el Pleno Legislativo.

Destacó que de las principales acciones que se realizaron para tener un mayor acercamiento con la gente, sobre todo con los grupos vulnerables, fue la Consulta para la Ley de Asistencia, la Consulta para la Reforma Político Electoral, la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, y la Consulta a Personas con Discapacidad; asimismo, se celebró el Foro de Movilidad para el Estado y los Municipios.

“Con ello nosotros pudimos sentir y escuchar de cerca lo que le duele a la ciudadanía en temas de salud, educación, sistemas de agua, accesos inmediatos a medios de transporte; necesidades de los niños y de las instituciones educativas… También pudimos escuchar de cerca la necesidad que tiene una persona con discapacidad, desde niños que van a la escuela y requieren acceso a los baños, a las aulas, a las canchas deportivas y a las diferentes áreas de la institución, acorde a sus necesidades”, comentó.

¿Qué es lo que más necesitan los potosinos?

Cepeda Echavarría señaló que, como resultado de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes surgieron puntos importantes que se deberán permear en mejores leyes, que marcarán un antes y un después en la historia de San Luis Potosí.

En ese sentido, dijo, que lo más solicitado fue que en las instituciones de salud grandes -como el Hospital Central, el Hospital General de Soledad, el de Ciudad Valles y el de Tamazunchale- pueda haber traductores de lenguas indígenas; lo mismo para los Ministerios Públicos, pues ocurren casos en los que detienen a personas que no hablan español, y no pueden entender lo que sucede. Asimismo, se apelará para que las parteras de pueblos originarios puedan ejercer su labor en los H…