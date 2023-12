Este año se autorizará un menor número de permisos de venta de pirotecnia

Con el fin de evitar que se registren situaciones de riesgo o personas con lesiones, amputaciones o incluso que puedan perder la vida por el uso de pirotecnia prohibida como ya se ha registrado en otras temporadas decembrinas, la Coordinación Estatal de Protección Civil coordina acciones con el ayuntamiento de la capital a fin de que este año se autorice un menor número de permisos de venta.

Así lo comentó en entrevista, el titular de la dependencia Mauricio Ordaz Orta quien añadió que en el 2022 el ayuntamiento capitalino autorizó 800 permisos de venta tan solo en la zona metropolitana, “este año esperemos que sean menos la cantidad que se autoricen estamos haciendo un llamado al ayuntamiento para que reduzca la venta de pirotecnia”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Dijo que el desconocimiento en el manejo correcto de la pirotecnia y el uso de pirotecnia prohibida, registraron situaciones de riesgo el año pasado, “no queremos que vuelva a haber personas con amputaciones, con alguna lesión o inclusive perdida de la vida el año pasado un menor de edad resultó lesionado por la manipulación de pirotecnia”.

Recordó a población en general y a vendedores, que la única pirotecnia autorizada para venta es la lúdica o de luz, la que contenga algún indicio de pólvora es la que está prohibida.

“El Operativo Cohetón ya inicio, y con ello la coordinación con el ayuntamiento, le estamos solicitando que de todos los permisos que le sean solicitados deberá dar vista a la coordinación para trabajar de forma ordenada, coordinada y supervisar a las personas que vendan pirotecnia”.

Subrayó que no se permitirá la venta a ninguna persona que esté al frente de un expendio de pirotecnia y que no tenga acreditación, capacitación, “entre cada apuesto puesto debe de haber tres metros de distancia, deben contar con su bote de arena, de agua, su extintor, capacitación en uso y manejo de extintor, en primeros auxilios, los gafetes no son transferibles y no se permite que sean menores de edad quienes estén al frente de la venta”.

Reitero que la venta de cohetes o pirotecnia permitida será únicamente los días 24, 30 y 31 de diciembre, lapso en el cual se desarrollara el “Operativo Cohetón” en apoyo a la prevención de accidentes y la seguridad de los festejos decembrinos.

Ordaz Flores, reveló que los puestos autorizados para la venta de este tipo de productos deberán instalarse con medidas de seguridad, separados, no vender a menores de edad, contar con permiso y principalmente no vender pirotecnia prohibida.

Dijo que se harán recorridos en establecimientos, en calles y avenidas, en coordinación con autoridades municipales, para detectar la venta prohibida en la vía pública, puestos ambulantes o en inmuebles, por lo que se establecerá una coordinación con los tres niveles de Gobierno.

El operativo arrancará el 24 de diciembre en la zona metropolitana y se trabajará de la mano con Protección Civil de la Capital y Bomberos, mientras que en el resto del Estado, las coordinaciones municipales se estarán organizando y colaborando con el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la región Media, Altiplano y Huasteca.