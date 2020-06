Estancias infantiles reclaman apoyo al DIF

Encargadas de estancias infantiles se manifestaron este miércoles debido a que el DIF Estatal no les ha entregado el apoyo gestionado a través del diputado Ricardo Villarreal Loo para este año.

Desde las 8 de la mañana, encargadas de estancias infantiles que pertenecían a la Red Sedesol, acudieron al DIF Estatal para cuestionar la falta de pago del apoyo gestionado por el diputado Ricardo Villarreal para este año, que consiste en un pago de 300 pesos mensuales por cada niño que es atendido.

A nombre de las inconformes, Olga Lidia González explicó que ese apoyo estatal fue gestionado luego de que el gobierno federal retiró el subsidio para las estancias infantiles, y en el mes de abril el gobernador hizo la entrega simbólica del recurso y les pidió utilizarlo para pagar sueldos y servicios y no cerrar estos espacios, para que así los menores cuenten con un lugar seguro a dónde asistir cuando termine la pandemia.

Sin embargo hubo diferentes inconvenientes con el DIF, "no pagaban, no daban cuentas claras, se echaban la bolita unos a otros", además de que el apoyo se le ha entregado a los Centros de Atención Infantil (CAI) del DIF, pese a que fue gestionado para las estancias infantiles, y a éstas últimas les puso la condición de que para recibir el apoyo durante junio, tenían que tener abierto y que se les entregaría recurso conforme a la cantidad de niños que estuvieran asistiendo.

Después de más de dos horas de protesta afuera del DIF Estatal y de no ser atendidas, decidieron bloquear la avenida Salvador Nava, y fue así como la directora del DIF, Cecilia González atendió a una comisión representativa de las estancias y llegaron a varios acuerdos, entre ellos, que se les hará el pago retroactivo correspondiente a mayo y junio "estemos o no estemos trabajando, no vamos a obligar a los papás a llevarlos porque es un apoyo emergente para no cerrar"; el recurso se podrá utilizar para pagos generales como licencias, permisos, sueldos, seguro, y comprar lo necesario, como sanitizante, caretas y pistolas con infrarrojo para tomar la temperatura.

El DIF les solicitó comprobar los gastos que han tenido desde enero para justificar el apoyo correspondiente al primer cuatrimestre del año a más tardar este viernes, y al hacerlo, les entregará el apoyo correspondiente a mayo y junio la próxima semana.

Así mismo, gestionarán ajustes a las reglas de operación de este apoyo emergente con el diputado Ricardo Villarreal para que se excluya a los CAI y para que se entregue una cantidad equitativa a cada estancia y no por número de niños, "cada estancia tiene de 5 a 10 maestras y sólo van dos o tres niños, (el apoyo) no es suficiente para pagarles sus sueldos, y no podemos decirles que ya no vayan, ese apoyo es para que no entren en la crisis que está entrando la economía".

Finalmente, precisó que del grupo de 104 estancias que pertenecían a la Red Sedesol, entre 75 y 80 se encuentran abiertas durante la pandemia, algunas con cinco, 10 o 12 menores, "ninguna tiene más de 15 niños asistiendo".