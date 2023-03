Especiales 8M | Necesarias más políticas públicas que empoderen a las mujeres: Leonor Noyola

Inspirada por Amalia Noyola Rodríguez quien fue la primera alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez en 1970, pero sobre todo por esas necesidades que tienen las mujeres que muchas veces no se satisfacen a falta de políticas públicas que no solo las beneficien, sino que también las empoderen, la actual presidenta municipal de este municipio Leonor Noyola Cervantes decidió hacer a un lado la discriminación, para avanzar en la política y hacerse de un lugar, desde donde puede trabajar para las y los demás.

Reconociendo que lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres no es un camino sencillo, pero es necesario que las mujeres lleguen a puestos de poder, desde donde se puede trabajar en acciones que logren impulsar el trabajo de ellas desde muchos ámbitos, para que de esta manera se reconozca la importancia que tienen dentro de la sociedad.

Entre las dificultades que se ha encontrado en su camino dentro de la política, Noyola Cervantes reconoció que uno de ellos es el de la discriminación, pues desde que inició en la política se encontró con gente que le dijo que no podía, que se hiciera a un lado, que no podría con la responsabilidad de guiar a la ciudadanía, sin embargo dice, gracias al trabajo, ha demostrado al igual que otras mujeres, que se puede trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas.

“Claro que se sido víctima de discriminación, si lo hemos pasado, pero si traemos en la mente trabajar que vamos a trabajar, lo hacemos, he escuchado como me dicen “Tú no puedes”, hazte a un lado” “Tu que vas a saber”, sin embargo hemos demostrado que si podemos trabajar por los demás, que hoy en día muchas hemos llegado a posiciones donde de toma de decisiones, demostrando que las mujeres podemos” dijo la alcaldesa.

Que reconoció que, a pesar de esto, los tiempos han cambiado y cada vez mas mujeres tienen participación en todos los ámbitos, sin embargo para fortalecer esos logros, es necesario ir por otros objetivos, sumando esfuerzos, ser solidarias, apoyarse entre todas, cuidarse, porque se sabe que las mujeres tienen la capacidad de llegar muy lejos y para lograrlo, es necesario trabajar todas juntas de la mano.

