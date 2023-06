Escasea medicamento contra el VIH por culpa de compras consolidadas: activista

No hay suficientes retrovirales para personas que padecen el virus del VIH en San Luis Potosí, tal y como está ocurriendo a nivel nacional, según confirma Jesús Paul Ibarra Collazo, director general de la Red Diversificadores Sociales.

Esta situación no procede de semanas o meses sino que durante todo este sexenio ha habido desabasto; el motivo principal es que el gobierno de la República Mexicana no concreta oportunamente las compras consolidadas de fármacos y ello propicia que en las instituciones de carácter público no existan las medicinas para esta comunidad.

Hay entre mil 500 y 2 mil personas que cursan por el virus del VIH Sida en San Luis Potosí, lo que nos coloca en la media nacional; destacándose San Luis Potosí de la zona centro y la Huasteca Potosina con el mayor número de pacientes.

El especialista de estos temas explica que "ha habido una serie de compras que han sido en diferentes ámbitos que no han podido concretarse, porque ahora todas son concentradas, la verdad es que sí está habiendo desabasto en el sentido de que las compras que se realizaban antes, las hacían los estados que tenían su propia necesidad y a partir de ahí, generaban su propia demanda y desde hace 5 años que empezaron a hacer las compras descentralizadas, lo que sucede es que tardan más en llegar los medicamentos a sus lugares de origen".

Jesús Paul Ibarra Collazo, director general de la Red Diversificadores Sociales / Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Consideró que esta situación es alarmante, porque ninguna persona debe quedarse sin estos auxiliares porque pueden tener una complicación mayor, pues hay que recordar que los insumos médicos controlan el crecimiento del virus en el organismo "lo que está pasando, es que está siendo muy lenta la repartición".

Una forma de resarcir el problema por parte de los potosinos es que consiguen el medicamento faltante ya que hay bancos de medicamentos o asociaciones que apoyan a quienes viven con esta enfermedad "hay medicamentos de alta gama que se están dejando de comprar de manera masiva para migrar a nuevos medicamentos, lo que está provocando resistencia de los pacientes. En estos momentos, la autoridad no está siendo tan sensible".

De no recibir a tiempo lo que requieren para su salud, la comunidad tiene poca oportunidad debido a que la enfermedad tolera un periodo muy limitado "hablando de una manera más técnica, el medicamento lo que hace es recubrir las células con una capita de grasa y entonces conforme va pasando el tiempo y el medicamento no está, genera inestabilidad y empieza a crecer la carga viral y desarrollar algunas complicaciones de salud inmunológicos, hay más probabilidad de adquirir infecciones, una persona que tiene la enfermedad, fallece por alguna complicación como neumonía o cáncer en la piel. No es de un día para otro, pero sí se va degenerando el cuerpo y además se genera mucha resistencia y el cuerpo ya no acepta cualquier medicamento".