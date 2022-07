Es necesario tener un plan de organización para lograr el objetivo Universitario

No importa si no pasaste el examen a la universidad, puedes seguir intentando hasta lograr ingresar a la carrera que has elegido, pero para cumplir esa meta, se requiere además de disciplina, constancia y esfuerzo, no dejar de prepararse en el ámbito cognitivo, para estar activos y en buena forma, al momento de lograr la meta, que es lograr el ingreso a cualquiera que sea la carrera que haya sido elegida.

Así dijo Febe Sánchez Arenas, docente de educación media superior, candidata a doctora, quien gracias a su constante trato con jóvenes que están a punto de ingresar a una carrera universitaria, ha podido detectar que para lograr un proceso satisfactorio de ingreso a la universidad o cualquier institución educativa de nivel superior, se deben de cumplir con algunos requerimientos, que permiten una mejor preparación.

Uno de estos puntos, es contar con un plan de organización, que permita designar determinados horarios al día o la semana, de acuerdo a las necesidades, a estudiar los temarios que son entregados en las instituciones, previo a la presentación del examen de admisión.

También es importante el poder acudir a algunos cursos, en donde quienes los imparten, se encargan de preparar al cien a los alumnos, de acuerdo a la carrera de su preferencia, siendo otra opción, el contar con un tutor, que tenga el conocimiento necesario, para de igual manera preparar al alumno.

“Para que los chicos logren su objetivo de ingresar a la universidad, es necesario tener un plan de organización, en cuanto a tiempos, pero también en cuanto a la forma en cómo deberán de estudiar, muchos chicos buscan cursos para irse preparando previo a su examen, pero no es la única opción, también se puede buscar un tutor, sobre todo de algunas materias en específico”.

Sánchez Arenas agregó que otra opción que ha visto que da resultados de acuerdo a su experiencia, son los círculos de estudio entre los jóvenes, en donde participan varios de ellos, que destacan en diferentes áreas, comparten su conocimiento, el cual se ve enriquecido y por lo tanto, mejoran su rendimiento y se reflejan a su vez, en un buen resultado.

¿Pero qué puedes hacer cuando los resultados no se dan como esperabas?

De acuerdo a Sánchez Arenas, de preferencia, la alumna o el alumno que busca iniciar su educación superior, debe tener la precaución de contemplar otra institución, que le permita continuar con sus estudios, aunque se debe ser cuidadoso con las carreras que se elijan, pues deben ser del gusto e interés de las y los alumnos, ya que el hacerlo de otra manera, genera una deserción importante.

“Es importante tener la precaución de tener otras opciones, si no logras ingresar a la carrera que te gusta, pero debe ser algo que te interese, en caso de que no sea la misma carrera, lo que si no recomiendo, es estudiar algo que no te gusta, porque entonces se registra un alto índice de deserción” dijo.

Pero de no tener esa opción, es importante estar activos en el ámbito cognitivo y buscar estudiar otras cosas, que pueden estar relacionadas con la carrera que se eligió o con otro tema de interés, como idiomas, pero lo importante es mantener la mente activa y no dejar de estudiar.