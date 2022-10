Esto es lo que ganan alcaldes en SLP; el mejor pagado... Galindo Ceballos

Sin contar compensaciones, bonos ni otros beneficios, el presidente municipal de San Luis Potosí capital, el priísta Enrique Galindo Ceballos, tiene un salario de 97,663 pesos mensuales, que lo convierte en el alcalde mejor pagado de la entidad.

Es seguido por otro priísta, el alcalde Rioverde Arnulfo Urbiola Román que percibe 97,319 pesos mensuales, mientras que sus síndicos se embolsan 55,714 pesos y los regidores 43,824. Este municipio de la zona media, es considerado entre los más inseguros del país.

Un estudio comparativo basado en información oficial solicitada a través de mecanismos de transparencia por la organización Ciudadanos Observando que representa J. Guadalupe González, reveló los sueldos de las y los alcaldes potosinos.

En tercer lugar está el alcalde de Tamasopo (PVEM) Luis Alberto Abundis con sueldo de 95,310 pesos; después el del pueblo mágico de Xilitla (MORENA) Oscar Márquez con 93,346 pesos y en quinto lugar Luis Enrique Vega (PVEM) del municipio de Moctezuma con 86,070 pesos mensuales.

En el Top Ten de los alcaldes con las percepciones más altas, aparece la primera mujer, Ma Amparo Charles (PVEM) de Santa Catarina, el municipio que llegó a ser de los más pobres de México, con 80,230 pesos, después José Hilario Leal (MC) de Mexquitic con 78,892 pesos.

En el octavo lugar está Mireya Vancini de Ciudad del Maíz (PAN) con 79,624 pesos; en el noveno Ignacio Guerrero (PNA-MORENA) de Ahualulco con 72,173 y en décimo lugar Emmanuel Díaz (RSP) de Zaragoza con 69,756 pesos mensuales.

Los síndicos con las percepciones más altas las encabezan también las de San Luis que ganan 67,557 pesos mensuales; luego los de Mexquitic con 65,380; Rioverde con 55,714; Villa de Reyes con 45,425 y Xilitla con 42,000 pesos mensuales. Los regidores de la capital, ganan al mes 51,183 pesos.

Este estudio comparativo sobre las percepciones netas mensuales que tienen los alcaldes, síndicos y regidores del estado de San Luis Potosí fue realizado con datos obtenidos mediante solicitudes de información, consulta a la Plataforma Estatal de Transparencia y a los diversos Presupuestos de Egresos y Tabuladores del Ejercicio Fiscal 2022, dijo González Covarrubias.

“Sin embargo, la tarea no fue nada sencilla ya que los ayuntamientos son de los entes más opacos y una gran mayoría no publica lo que claramente obliga la Ley Estatal de Transparencia o existe información dispersa que muchas veces no concuerda con los tabuladores oficiales aprobados”.

Incluso, ayuntamientos como Aquismón, Cárdenas, Cerro de San Pedro, Villa de Arriaga, Villa de Ramos y El Naranjo ni siquiera están dentro de la Plataforma Estatal de Transparencia.

