Enfermedades respiratorias provocan ausentismo en escuelas

El Secretario de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció que durante la primera y segunda semana de regreso a clases en este mismo mes de enero se registró un fuerte ausentismo escolar a consecuencia de un incremento de enfermedades respiratorias.

“Ahorita ya estamos recuperando a todos los alumnos que presentaban alguna enfermedad respiratoria, los protocolos sanitarios siguen en casa, el primero es con los padres de familia, sí ve que traen algún síntoma no nos los manden, porque en el segundo filtro no les vamos a permitir la entrada por el bien de ellos y de la comunidad escolar.”.

Ya han disminuido las afectaciones por enfermedades gripales, influenza y hasta por Covid-19, sin embargo este tipo de males siguen presentes en el estado provocando la ausencia de los alumnos en las aulas “es mejor que no asistan uno o dos días, les vamos a pedir su certificado médico de que se atendieron y después de ello, ya no hay problemas”.

Ya se está recuperando la matricula en algunas instituciones y normalizando las actividades escolares “preferimos que haya ausentismo a que estén mal en las escuelas”.

También habló sobre el fenómeno de la deserción escolar que afecta a estudiantes de los niveles básico y medio superior, es decir de secundaria y preparatoria, dijo tener conocimiento de que existe este panorama, sin embargo cree fielmente que ha aminorado este asunto, toda vez que están vigentes las becas escolares Benito Juárez que son del gobierno de la república mexicana y que al parecer están funcionando para que no se vayan tan fácil en busca de un trabajo.

“Están recibiendo su dinero, sus colegiaturas, el gobierno del estado no tiene dinero, pero podemos exentarlos en un gasto de inscripción, pero esas becas son muy buenas. Exhortamos a las escuelas que apoyen a los alumnos que no tienen dinero, somos escuelas públicas que deben garantizar el derecho a la educación, tenemos ojos en todas las escuelas pero damos instrucciones precisas para que en las escuelas no les cobren”.