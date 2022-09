Encuentro intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores

Para el cierre de actividades por agosto "Mes del Adulto Mayor", la coordinación de Psicología y Prevención del Sistema DIF Municipal de San Luis Potosí preparó un encuentro intergeneracional entre jóvenes de la preparatoria municipal "Saucito" e integrantes de los Clubes de Adultos Mayores, lo que permitió intercambiar experiencia y juventud con resultados que tocaron las fibras más sensibles de quienes asistieron.

Al final de la dinámica, hubo quienes compartieron el resultado de su interacción, pero igualmente entre risas, ternura y sorpresa, explicaron cómo se sintieron con esta vivencia.

Cortesía | DIF Municipal

Las y los adultos mayores agradecieron que las autoridades de la actual administración hayan realizado actividades durante todo el mes: "Gracias porque nos tomaron en cuenta; me siento muy contenta porque por primera vez en mi vida he salido de un lugar donde viví mucho tiempo encerrada, pero ahora me llevo una alegría muy grande y maravillosa", dijo Salomé Bravo Llanas en su intervención.

Este encuentro, explicó la coordinadora de Psicología y Prevención del DIF Municipal, Marisol Martínez Tovar, culmina el festejo y reconocimiento a quienes con su experiencia guían a sus hijas e hijos, a sus nietas y nietos.

Cortesía | DIF Municipal

Por ello, para el 13 de septiembre, se tiene programada otra reunión similar con estos grupos que interactuaron hoy, donde las y los jóvenes darán un obsequio a los adultos mayores con los que trabajaron, basados en esa plática y preguntas que tuvieron este miércoles.