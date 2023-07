En verano, disminuyen accidentes viales en la ciudad y aumentan en las carreteras

En temporada vacacional aumentan los accidentes viales en carretera, mientras que en la ciudad disminuyen; sin embargo, la dirección de Policía Vial y Movilidad capitalina recomendó realizar la revisión del vehículo antes de salir.

Aunque no se ofreció algún porcentaje, se destacó que debido al aforo vehicular en carretera, que aumenta por familias que viajan a destinos turísticos o para alguna visita familiar a otro estado, es más factible la posibilidad de un accidente; la causa principal es el exceso de velocidad.

En la ciudad, durante las vacaciones de verano, disminuye la movilidad porque no hay escuelas, es decir, los estudiantes no se trasladan o no son llevados a los centros escolares; tampoco hay traslado de personal docente y administrativo; en promedio, se registran de cinco a seis accidentes viales.

Otras actividades relacionadas también descienden, por lo que la movilidad es menor; aun así, se recomendó mantener las precauciones necesarias y sobre todo obedecer señales y reglamento de tránsito.

Así también, se sugiere a automovilistas a mantenerse al tanto de las redes sociales oficiales para conocer si hay cierre de calles o avenidas por obras u otras situaciones, y salir con tiempo a los destinos para no conducir a exceso de velocidad.

Se recordó que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, manejar manteniendo una distancia de seguridad entre vehículo y vehículo; procurar conducir a velocidad moderada, ya que ello proporciona al conductor un mejor control de la dirección, y permite el frenado de forma más segura.

Otras recomendaciones que la Policía Vial capitalina hace llegar a los conductores es revisar el estado mecánico de las unidades, ya que también es frecuente que presenten alguna avería.

Cabe citar que durante las vacaciones de verano continuarán operando los módulos de prevención vial en los diferentes cuadrantes de la capital potosina, en los que los oficiales dan estas recomendaciones y otras para la conducción segura y prevenir situaciones de riesgo.