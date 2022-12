En un año, 199 personas obtienen su libertad condicionada

Con la pre liberación de 39 hombres y mujeres Privados de su Libertad en el penal de La Pila, que este lunes obtendrán su libertad condicionada, suman ya 199 personas las que de esta manera regresan con sus familias, después de purgar al menos la mitad de la pena que les fuera impuesta por el delito que los llevó a ser sujetos de un procedimiento penal.

Las personas privadas de su libertad que saldrán de forma condicionada, reunieron los requisitos como haber compurgado al menos más de la mitad de la pena que les fue impuesta, que el delito que cometieron no haya sido mediante la violencia, que hayan tenido una conducta buena y que la víctima no ponga algún obstáculo porque no se le haya reparado el daño, “todas ellas que ya cubrieron los requisitos son quienes obtendrán su libertad”.

Así lo comentaron en entrevista, el gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y la Magistrada Olga Regina García López, muchas de las personas que en el primer año de gobierno han obtenido su liberación condicionada, ya habían cumplido su sentencia, pero por no contar con el dinero suficiente o necesario para su fianza no habían podido obtener su libertad.

“Es increíble como personas por cosas menores siguen estando las cárceles y los delincuentes con drogas y armas largas son liberados en 24 horas y se van a seguir en las calles por la facilidad económica o bien por criterios absurdos de los jueces”.

Así lo refutó el mandatario estatal al añadir que esas son las incongruencias con las que se está trabajando todos los días, “es lo que también hemos estado viendo en los penales…hay muchos temas de robo por lo que hay que estar muy pendientes las defensorías y no andar defendiendo a los delincuentes que traen armas largas, que traen drogas y que les andan dando drogas a nuestros niños, y que los de un robo de un litro de leche duren más tiempo en prisión es indignante para mucha gente, lamentablemente es un tema que se da en todo el país”.