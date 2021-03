En SLP vamos a la segura para acabar con la 4T: Octavio Pedroza

En medio de un ambiente de fiesta y algarabía en el Deportivo Ferrocarrilero “Dr. Gabriel Martínez”, y ante ciudadanos, simpatizantes y militantes del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, el candidato de a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán, aseguró que aquí inicia el fin de la llamada Cuarta transformación (4T), “aquí la vamos a detener”.

En compañía de su esposa, la señora Gabriela Nales de Pedroza; el candidato afirmó que a menos de 48 horas de haber iniciado su campaña oficialmente y a través del acercamiento y contacto con los ciudadanos y ciudadanas se convence minuto a minuto que “esto ya nadie lo detiene, porque me convenzo minuto a minuto que estamos en la ruta de transformar a nuestro estado”.

En este municipio que es el corazón de la Zona Media se reunieron habitantes de municipios vecinos como Cárdenas, Cerritos, San Ciro de Acosta. Rayón y Alaquines; y con voz potente Octavio Pedroza dijo “tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros, que maravillosa historia le vamos a poder platicar a nuestros nietos. Lo que hagamos aquí tendrá un efecto en el 2024”.

Explicó que todavía hace algunos meses era imposible pensar que iban a poder coincidir fuerzas políticas que en otros momentos fueron contrincantes, pero ocurrió “porque no podemos permitir que a nuestro estado lleguen intentando gobernar quienes son improvisados o son la antítesis de los valores que pregonamos en Acción Nacional. Lo que tenemos enfrente es una amenaza para San Luis Potosí”.

Agregó que San Luis debe convertirse en ejemplo nacional, porque sí es posible que entendieron las diferentes fuerzas políticas, privilegiando un interés superior que es la patria que debe defenderse para las nuevas y futuras generaciones.

Elizabeth Morán Cuello, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Rioverde, reafirmó el discurso de Octavio Pedroza al señalar que todos los partidos integrantes de la coalición les tocó hacer un alto en el camino, a pesar de venir por caminos diferentes.

“Nos está tocando voltear hacia atrás y darnos cuenta que en los últimos dos años no tenemos buenas noticias, tenemos un colapso en la economía del país, más de mil fideicomisos fueron eliminados, colapsado el sistema de salud, no bien llevada la pandemia, no tenemos medicamentos, sumergidos en una crisis de inseguridad, todos coincidimos en que eso no es posible”.

Finalmente, Zaira Bautista Alvarado, presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, agregó que aquí en Rioverde inicia el camino a la victoria y Octavio Pedroza garantiza este triunfo y generar ese nuevo Plan de San Luis que está proponiendo.

Y coincidieron que no puede haber improvisados ni hay que permitir que pongan en peligro al Estado potosino.