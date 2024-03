En la capital de SLP, donde hay menos interés por ser funcionario de casilla

En la capital del estado es donde menos existe interés de los ciudadanos por participar en los procesos electorales como funcionarios de casilla, mientras que en la zona huasteca es donde más interés prevalece, señaló Juan Manuel Sánchez Hernández, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en San Luis Potosí.

“No es tanto porque las personas no deseen participar, sino por sus diferentes actividades. Regularmente son actividades que les involucran en no obtener permiso del trabajo, no se pueden ausentar. De tal manera que es en la capital donde tenemos más índice de no participación. Sin embargo, sí logramos integrar todas las casillas”.

Señaló que “en este momento ya tenemos integradas las casillas en números relativos. Ya puede decirse que las 3,918 casillas próximas a aprobarse, ya están integradas. Seguimos revisitando y seguimos convenciendo y sensibilizando a la población para que acepte ser funcionarios de casilla. Nos faltan escasos 7.000 ciudadanas y ciudadanos para completar el 100% de la visita en toda la entidad”.

Se les capacita a través del capacitador asistente electoral o capacitadora, “previamente a estas figuras les capacitamos de manera intensiva en todas las actividades que deben realizar. Posteriormente ya cuando salen a campo con la ciudadanía hacen una actividad parecida. Básicamente lo que es en primera etapa, hablábamos de dos etapas de capacitación”.

“En la primera etapa se les sensibiliza, se les dice cuáles son las actividades en general lo que es un funcionario y funcionaria de casilla, si cumple con los requisitos legales. Y en una segunda etapa es cuando se designan ya los cargos, es decir, quiénes van a ser como presidentas o presidentas, quiénes son las personas secretarias, personas escrutadoras y quiénes van a ser las actividades de suplencia. Y se hacen simulacros, se les entrega material didáctico, se hacen prácticas, se llena documentación electoral, se practica la integración del paquete y hasta su entrega a los consejos distritales o los consejos correspondientes a cada uno de los ámbitos ya sea federal o local”.

Se eligen mediante un procedimiento de sorteo que realiza el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en base a un mes del calendario y a una letra del abecedario. Se le conoce como primera insaculación y aquí se elige al 13.0 % de los ciudadanos de una sección electoral, de tal manera que se obtiene un número suficiente de ciudadanía para visitarlas y visitarlos y obtener así su aceptación para poder ser funcionarios y funcionarias de mesas directivas de Casilla.

“Lo conocemos como etapas de capacitación. La primera etapa de capacitación inició el 9 de febrero del presente año y concluye el 31 de marzo. En este tiempo, que son aproximadamente 52 días, es suficiente para visitar aproximadamente a un poco más de 288 mil ciudadanas y ciudadanos que son visitados por las siete Juntas Distritales Ejecutivas a través de las personas capacitadoras asistentes electorales”.

El capacitador o capacitadora asistente electoral tiene un salario aproximado de 9.500 pesos mensuales más gastos de campo, dependiendo de dónde sea su radio de acción, de dónde se tenga el radio de su trabajo. Es un trabajo bastante intenso, es un trabajo que no tiene horarios, es un trabajo que realizan en días hábiles y no hábiles, en la noche, en la tarde, en la serranía, en el desierto, en la ciudad, en diferentes partes.

“A los funcionarios de casilla no es tanto como un pago, sino es una dieta, es una dieta alimenticia para que ese día del día de la jornada electoral no se vayan de la casilla, sino que ahí mismo en turno se consuman sus alimentos y esto se realiza en todos los procesos electorales. En el proceso pasado fue de 500 pesos, en este proceso electoral no tendría la cifra exacta, pero no debe ser muy diferente a la que acabo de mencionar”.

La ley establece que son obligaciones y son actividades o funciones electorales. Sin embargo, no es una obligación, es una invitación, es una sensibilización. “Tenemos personas que no se localizan, tenemos personas que no pueden participar con nosotros por motivos de trabajo, es decir, normativo en otros casos, pero no es obligatorio. Nosotros lo que hacemos es sensibilizarlos y que acepten a participar de manera voluntaria”.