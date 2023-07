Empresarios piden mantenimiento al alumbrado público de la Zona Industrial

Al igual que en el resto de la ciudad, el alumbrado de la Zona Industrial requiere mantenimiento constante para evitar actos de vandalismo, indicó Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

El líder empresarial informó que este miércoles se le entregó al alcalde capitalino, el listado de vialidades de la Zona Industrial que requieren bacheo, y que el edil está en la disposición de enviar cuadrillas para comenzar con estos trabajos.

Recordó que por parte del presidente municipal de la Capital, hubo el ofrecimiento de enviar cuadrillas para realizar limpieza de camellones para evitar incendios a causa de la hierba seca y basura, para tapar baches, y para electrificación.

Los industriales optaron por darle prioridad al censo de vialidades que requieren bacheo urgente para disminuir riesgos, pues recordó que inclusive un camión se volteó al caer en un bache hace unas semanas.

En el caso del alumbrado, mencionó que aún no se realiza el censo de vialidades que carecen de iluminación, sin embargo destacó que en este tema lo primordial es que se le dé mantenimiento.

Explicó que en ocasiones, sólo se colocan las lámparas, pero se funden y ya no se les da mantenimiento, o hay robo de cableado "y comienza el desastre"; aunque no precisó qué tan frecuente es el robo de cables de alumbrado, Villafuerte Hernández señaló que "es el común denominador" no sólo en la Zona Industrial, sino también en las colonias e inclusive en el Centro de la ciudad.

De ahí la importancia de que haya mantenimiento constante para que las calles que cuenten con alumbrado, no vuelvan a quedar en penumbras.